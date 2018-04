POLI OPPOSTI/ Su Rai 1 il film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum (oggi, 11 aprile 2018)

Poli opposti, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Luca Argentero, Sarah Felberbaum e Giampaolo Morelli, alla regia Max Croci. Il dettaglio della trama.

11 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST LUCA ARGENTERO

Il film Poli opposti va in onda in prima tv su Rai 1 oggi, mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.25. Una commedia del 2015 che è stata diretta da Max Croci (Al posto tuo, La verità vi spiego sull'amore, Rosso tigre) e interpretata da Luca Argentero (Noi e la Giulia, Fratelli unici, Mangia prega ama), Sarah Felberbaum (Il principe abusivo, Una piccola impresa meridionale, la serie tv I Medici - Masters of Florence) e Giampaolo Morelli (Nemiche per la pelle, Dillo con parole mie, la serie tv L'ispettore Coliandro). La pellicola è stata distribuita dala 01 Distribution ed è stata un buon successo commerciale, incassando quasi 2 milioni di euro nelle prime 2 settimane di programmazione nel nostro Paese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POLI OPPOSTI, LA TRAMA DEL FILM

Stefano (Luca Argentero) è un terapista di coppia. Da poco ha divorziato dalla moglie Mariasole (Anna Safroncik) e quindi anche dal suocero, Dott. Beck (Tommaso Ragno), con cui non è mai riuscito ad andare d'accordo. Sul pianerottolo dove ha il suo ufficio c'è anche lo studio di Claudia (Sarah Felberbaum), avvocato divorzista sempre dalla parte delle donne e madre single di un ragazzino, Luca (Riccardo Russo). I due hanno lavori apparentemente inconciliabili, perchè il primo è chiamato a tenere insieme le coppie mentre la seconda si occupa della loro separazione. Ben presto fra i due si instaura un sentimento di forte rivalità professionale e di antipatia personale. Il tutto si accentua quando i due studi cominciano a scambiarsi i pazienti e le coppie che non riescono a riconciliarsi, grazie all'opera di Stefano cominciano ad attraversare il pianerottolo per rivolgersi a Claudia. Per di più i due antagonisti abitano vicino ai loro studi, per cui sono obbligati a vedersi anche quando non sono al lavoro. Stefano e Claudia sembrano avere anche due personalità del tutto inconciliabili, ma la frequentazione continua e fa sì che fra i due nasca un sentimento più profondo e cominci a svilupparsi una certa attrazione.

© Riproduzione Riservata.