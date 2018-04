Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso ancora a Roma per doppiare il film "Show dogs"

La puntata di oggi, mercoledì 11 aprile, di Pomeriggio 5 andrà in onda da Roma. Barbara D'Urso è ancora nella Capitale per doppiare il film "Show dogs".

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, mercoledì 11 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, che ieri ha fatto compagnia a 2.196.000 spettatori con il 20.1% di share nella prima parte, a 2.438.000 (con il 20.2%) nella seconda e a 2.169.000 (con il 16.8%) nella terza. Anche oggi, come ieri, Barbara D’Urso parlerà dell’Isola dei famosi 2018, giunta ormai alla finale che andrà in onda lunedì 16 aprile su Canale 5. Questo pomeriggio nel salotto di Canale 5 ci sarà Roger Garth, ospite ricorrente di Carmelita: “Rientrare a casa a Roma dopo più di un mese... il caos totale… piante, vestiti e valigie! Aiuto! Vi aspetto domani a #Pomeriggio5 da #Roma. Baci!”, ha scritto il modello rivelando che anche la puntata di oggi sarà in diretta dalla Capitale.

Barbara D'Urso ancora a Roma per doppiare Show Dogs

Infatti, questa mattina Barbata D’Urso si trovava ancora a Roma, come testimoniato dalle Storie di Instagram della conduttrice, per ultimare la fase di doppiaggio di “Show Dogs – Entriamo in scena”, il film prodotto dalla Eagle Pictures. Nel film la D’Urso presta la voce a Daisy, ma la spy comedy a quattro zampe vanta un cast di doppiatori davvero d’eccezione: Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Marco Bocci, Ale e Franz, Claudio Amendola, Michela Andreozzi, Benji e Fede, Giulio Berruti, Rossella Brescia, Fabio Canino, Carlo Conti, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Nino Frassica, Lino Guanciale, Valeria Marini, Marco Masini,Rocío Muñoz Morales, Francesca Neri, Lucia Ocone, Giorgio Panariello e Francesco Pannofino. Tutti gli artisti devolveranno il loro compenso all’Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, a cui sarà devoluto anche il ricavato dell’anteprima nazionale del film che si terrà il 6 maggio presso il The Space Cinema Moderno a Roma. L’associazione utilizzerà i fondi raccolti per l’acquisto di cibo e materiali di utilità per i canili.

