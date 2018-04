Roberto Giacobbo lascia la Rai/ Smentito il passaggio a Discovery: “Rapporti cordialissimi, nessun dissenso!”

Roberto Giacobbo lascia la Rai e smentisce il passaggio a Discovery: “Rapporti cordialissimi, nessun dissenso!”, ecco le dichiarazioni del giornalista ai microfoni dell'Ansa.

11 aprile 2018 Valentina Gambino

Roberto Giacobbo lascia la Rai

Roberto Giacobbo lascia la Rai. La notizia giunge dall'Ansa che a tal proposito fa sapere che si tratterebbe di una sua "personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2: nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi". Questo lo afferma infatti il diretto interessato per confermare la primissima indiscrezione che inizialmente era giunta dal portale di Dagospia. A tal proposito però, il conduttore ha voluto precisare: "Uscirà un comunicato congiunto con la Rai. Posso anticipare, però, pur rispettando i colleghi che hanno riportato il mio passaggio altrove, che i rumors contengono alcune imprecisioni, non c'è nessuna certezza sul mio futuro (su Dagospia si parla del suo imminente passaggio a Discovery, ndr). Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere".

Roberto Giacobbo lascia la Rai: smentito il passaggio a Discovery

Proprio nelle scorse ore infatti, riguardo l'abbandono Rai da parte di Roberto Giacobbo, si era anche vociferato di un possibile passaggio a Discovery ma in base a ciò che riporta Davide Maggio: "Il gruppo – da noi interpellato – smentisce di aver avuto contatti con il giornalista e divulgatore scientifico". Possiamo quindi smentire la notizia poi diffusa sul cambio imminente di rete cosa che – a quanto pare – non accadrà (non nell’immediato almeno). Il celebre conduttore di Voyager quindi, ha salutato il suo pubblico sulla rete pubblica con l'ultima puntata andata in onda lo scorso 12 febbraio di questo anno? Staremo a vedere quale sarà il destino televisivo del giornalista e divulgatore che, come da sua stessa ammissione, sta valutando alcune proposte senza però volere aggiungere nulla di affermativo. Non ci resta che attendere di scoprire quali saranno le altre indiscrezioni (ufficiali) che giungeranno a breve nell’attesa di rivedere Giacobbo, nuovamente in televisione.

© Riproduzione Riservata.