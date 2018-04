STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone in onda in versione ridotta prima della Chamions League

Questa sera, mercoledì 11 aprile, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia con Ficarra e Picone. A seguire la diretta del match di Champions League.

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone conducono Striscia la notizia

Anche questa sera, mercoledì 11 aprile, Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone, andrà in onda in versione ridotta per lasciare spazio alla diretta della partita di calcio tra Real Madrid e Juventus, ritorno dei quarti di finali di Champions League. Ieri Striscina la Notizina, che ha registra una media di 4.427.000 spettatori con uno share del 18.3%, ha lasciato la prima serata al ritorno tra Roma e Barcellona, che si è conclusa con la vittoria dei giallorossi che accedono così alle semifinali. Questa sera la Juventus sarà in trasferta al Bernabeu per ribaltare il 3-0 dell'andata. Cristiano Militello, l’inviato di Striscia, ha commentato sui social la vittoria della Roma con due tweet: “Grandissima #Roma! Così si fa! p.s. arbitro bricconcello! #RomaBarcellona #romabarca #ROMBAR #RomaBarça” e “Tutti a cambiare i meme eh? #RomaBarcellona #Roma #romuntada #ROMBAR”.

Nuovo appostamento per Vittorio Brumotti

Anche sei tg satirico di Antonio Ricci è in “pausa” dalla versione ufficiale per le prime serate di Canale 5 dedicate alla Champions League, gli inviati di Striscia la notizia sono sempre al lavoro. “Indovina che sto facendo ?? Vi dico solo che alle volte devo restare così 5/6 ore senza muovermi! #appostamenti la risposta, si mangia sdraiati si fanno bisogni nelle bottiglie e si attende il momento, però poi voi da casa vedete la verità e ci gasate a manetta! W @striscialanotizia e tutti gli inviati colleghi”, ha scritto Vittorio Brumotti su Instagram pubblicato un selfie mentre si "nasconde" in macchina. Tanti i commenti dei fan: “Servizi da brividi… sei un grande ed hai/avete un gran coraggio! Grazie!”, “Sei un grande... ma devi stare molto molto attento. Mi raccomando” e “Sei troppo forte, dovrebbero esserci più persone così”.

© Riproduzione Riservata.