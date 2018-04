Sabrina Ferilli, fisico mozzafiato a 53 anni/ L'attrice senza tempo in vacanza con Flavio Cattaneo

Fisico mozzafiato a 53 anni per Sabrina Ferilli che, durante una piccola vacanza con il marito Flavio Cattaneo, sfoggia le sue curve e si gode il relax lontano dalla vita mondana.

11 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli sfoggia un fisico mozzafiato pur avendo compiuto 53 anni. Sempre bellissima e in perfetta forma, l’attrice, durante un soggiorno di relax con il marito Flavio Cattaneo, ha messo in mostra le sue bombastiche curve che, da anni, fanno impazzire gli uomini e fanno invidia alle donne. Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi sembra che per Sabrina Ferilli il tempo si sia fermato. Gli anni passano, ma l’attrice resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Una bellezza mediterranea che piace anche alle donne che, pur invidiando le sue curve, non possono non ammirarla. Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono stati beccati in una spa del Senese dove si sono concessi bagni e coccole lontano dalla città. Un piccolo anticipo delle vacanze estive per la coppia insieme, ormai, da anni.

SABRINA FERILLI E FLAVIO CATTANEO, AMORE E COMPLICITA’

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo stanno insieme dal 2005. L’attrice e il manager si sono sposati nel 2011 e nonostante il loro rapporto duri ormai da tredici anni, sono sempre più innamorati e complici come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Un amore che la coppia vive in riservatezza, lontano dalla vita mondana. Nonostante l’attrice e il manager abbiano numerosi amici vip, preferiscono trascorrere le serate nell’intimità della propria casa in compagnia degli amici più stretti. La Ferilli e il marito condividono anche la passione per le passeggiate e la palestra con cui riescono a tenersi in forma. Una coppia solida e affiatata, dunque, che si gode il rapporto come il primo giorno.

