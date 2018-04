Simona Ventura/ No a Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island: "Per ora solo Amici, ecco perchè"

Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"

11 aprile 2018 Anna Montesano

Simona Ventura

Il ritorno di Simona Ventura su Canale 5 oltre ad essere molto apprezzato è stato anche a lungo desiderato dal pubblico. Più volte sul web si è letta la richiesta che SuperSimo tornasse alla guida di uno show su Canale 5 e, effettivamente, sarebbe dovuto essere così. “Mi era stato chiesto di condurre un reality show in Africa - ammette la conduttrice in un'intervista rilasciata su Nuovo Tv, dove poi spiega - Ho preferito aspettare l’occasione giusta, dal momento che – grazie a Dio – potevo farlo. E l’attesa è stata ripagata con Amici 17”. È proprio il talent di Canale 5 l'occasione che la Ventura aspettava da tempo. “Perchè Amici è un talent popolare - tiene a sottolineare Simona - rispetto ad altri come X Factor, che sono diventati più ristretti, di nicchia".

SIMONA VENTURA: "SE CI SARANNO PROPOSTE BELLE LE VALUTERO'"

Si è però a lungo parlato di una sua conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip e della possibilità di vederla nuovamente alla guida dell'Isola dei Famosi, opzioni che lei nega. “Se ci saranno proposte belle, le valuterò. Il mio nome è stato messo in mezzo per tanti programmi, la verità è che non ho ricevuto nessuna proposta" ammette. Poi svela: "Neanche per il Grande Fratello, che avrei comunque rifiutato perché io sono una da reality con i famosi come protagonisti“. Per l’Isola dei Famosi invece, la risposta è: “No. E poi non me l’hanno mai offerta! Però la seguo come spettatrice e la trovo scoppiettante”. La Ventura ha poi aggiunto: “Temptation Island, invece, lo seguo dall’inizio e mi piace Bisciglia, il conduttore”.

