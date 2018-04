Sofia Goggia/ “Ho vinto perché sono una ragazza normale, l’amore non mi manca, ora mi faccio un regalo..."

Sofia Goggia si racconta a Diva e Donna

Una Medaglia d’Oro alle Olimpiadi in Corea nella discesa libera, e quindi, la Coppa del Mondo di categoria pochi giorni dopo. Si è chiusa così la stagione da urlo di Sofia Goggia, l’atleta azzurra che ha portato in alto i colori dell’Italia nel mondo. Il segreto del suo successo? Semplice, essere una ragazza come tutte le altre: ««Ho dimostrato di essere totalmente fallibile – le parole della sciatrice ai microfoni di Diva e Donna - come quando ho sbagliato la gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi in Corea, ma di saper ripartire dai miei errori. Forse, se il mio esempio vale, è proprio perché sono una… normale». Una vita semplice quella di Sofia con l’amica Michela Moioli (altra sciatrice): «Facciamo le cose da 20enni qualsiasi: scherzi, sushi, pettegolezzi. La bellezza è che non siamo dei modelli irraggiungibili. Il successo ce lo siamo dovute conquistare tutto con le lacrime, con il sudore, con la fatica, nulla ci è stato regalato. La nostra storia dice che il lavoro ripaga».

“NON MI SENTO UN ESEMPIO”

Nonostante un 2018 che è entrato di diritto nella storia dello sport, Sofia Goggia rimane comunque con i piedi per terra: «Non mi sento un esempio – ha proseguito - ma mi piace far capire che lo sport ti forma, ti fa crescere tanto. Porsi obiettivi sempre più grandi è anche la spinta per rialzarsi dopo un infortunio. E poi lo sport crea amicizie: io ora vado in vacanza con le mie avversarie». E l’obiettivo sempre più grande, è quello di superare quanto fatto quest’anno, durante la prossima stagione di sci: «L’anno prossimo mi adopererò per essere la Sofia più vincente di sempre ma restando umana, amando i miei errori, sciando solo per me stessa».

“L’AMORE NON MI MANCA, ORA MI FACCIO UN REGALO…”

Subito dopo la vittoria della Medaglia d’Oro, è stato pubblicato sui social un “documento” compilato dalla stessa Sofia quando aveva appena 10 anni, e in cui sognava la vittoria ai giochi olimpici. Oggi la Goggia risponde così a se stessa bambina: «Brava ce l’hai fatta! E sai perché? Perché i sogni si realizzano quando fai le cose con naturalezza, e per te stessa». Tante vittorie nello sport, una serenità raggiunta anche senza un compagno d’amore: «Innamorata? No, felicemente single. Ho già quella peste di Rocco a cui badare, il mio barboncino di un anno. Mi manca un amore? Sono una tipa un po’ tosta, mi mancano giornate da 36 ore, magari troverei il tempo anche per nuove relazioni». L’amore può attendere, un po’ meno il tatuaggio: «Il regalo per festeggiare? Il mio primo tatuaggio, ancora top secret, lo farò sulla schiena».

