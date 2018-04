Stefania Rocca/ "A Ballando con le stelle ho portato me stessa: non è bastato"

Stefania Rocca protagonista a Ballando con le stelle: l'attrice ha parlato dei problemi fisici, del suo rapporto con il ballo e della bocciatura della giuria

Stefania Rocca (Instagram)

Tra i volti di punta della nuova edizione di Ballando con le stelle, Stefania Rocca è stata eliminata nelle prime puntate. Un'avventura partita male per l'attrice, che si è rotta due costole nel corso della prima settimana di prove, come commentato a Diva e Donna: “Me le sono rotte la prima settimana di prove. Un segno bestiale. Che altro servivia? E invece no. Mi sono detta: sono qui, magari provo a fare delle cose che non mi nuocciono. Non alzo le braccia, non piego il busto, ballo con i piedi”. Stefania Rocca è poi tornata sul primo charleston, ballato a mani legate per non muovere il braccio: “Avevo un versamento. In realtà, anche solo appoggiare il peso su una gamba mi faceva male. Compensato con la recitazione? Mi veniva naturale a introdurre il valzer. Non mi sembrava orribile. Però, capisco che in questo programma funzionano tante altre dinamiche”. Sulle quali dice Stefania Rocca: “’Tira fuori la personalità’, mi dicevano. Il fatto è che io non faccio l’attrice. Sono un’attrice. Non è posso improvvisarmi qualcosa di eclatante che non sono per corrispondere alle loro attese”.

"A BALLANDO HO PORTATO TUTTA ME STESSA"

L'artista di Torino nel corso dell'intervista rilasciata a Diva e Donna ha poi parlato di cosa ha portato sul palco dello show condotto da Milly Carlucci: “Ho portato me stessa, tutte le mie fragilità. Pensavo bastasse. ‘Sei troppo insicura nel ballo…’, mi hanno detto. Bella scoperta. Fossi sicura, farei la ballerina e non sarei qua. Mi rendo conto che certe cose le dicono anche per creare una reazione forte”. Anche perchè Stefania Rocca non ha seguito assiduamente le edizioni precedenti: “Rare volte. Ti sembrerò ingenua, ma non l’avevo considerato questo risvolto. Per me era un programma di ballo sul ballo. Ma nessuna polemica. Forse non è questo il mio pubblico. Ripescaggio? La vedo dura. Dovrei continuare a provare. Non so se sarei più stupida o più testarda. Servono 60 giorni alle costole per guarire”. E il rapporto con il ballo non è mai sbocciato nella vita 'ordinaria': “Mai ballato in vita mia. Ho iniziato questa avventura con l’idea di fare un’esperienza, imparare una cosa che non sapevo fare”.

"GESSICA NOTARO HA UNA FORZA INCREDIBILE"

Stefania Rocca poi ha commentato cosa si porta dietro di questa esperienza a Ballando con le stelle: “Una lezione alla mia testardaggine. Non andare avanti così a cavolo. Soprattutto se a casa hai marito e figli. E l’aver scoperto cose di me attraverso la danza. Il controllo fisico combinato all’estetica del movimento”. Una scelta condivisa e appoggiata anche dai suoi familiari: “Io e mio marito abbiamo un rapporto singolare, anche per questo stiamo bene insieme. Parliamo molto, ma evitiamo di entrare nel merito delle nostre scelte, per non influenzarci, e scongiurare il triste ‘te l’avevo detto’. I miei figli? Leone e Zeno, 10 e 7 anni, erano contenti. Il messaggio più bello me l’hanno mandato la sera dell’eliminazione: ‘Mamma era bello, sembrava un film romantico, ma forse a loro non è piaciuto il romanticismo’”. Infine, una battuta sul rapporto con gli altri concorrenti: “Cesare Bocci già lo conoscevo. Sta prendendo questa cosa con lo spirito giusto. Gessica Notaro ha una forza incredibile”.

© Riproduzione Riservata.