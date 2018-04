TERMINATOR GENISYS/ Sul 20 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 11 aprile 2018)

Terminator Genisys, il film in onda su 20 oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, alla regia Alan Taylor.

11 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata sul 20

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Il film Terminator Genisys va in onda su 20 oggi, mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di fantascienza del 2015 diretta da Alan Taylor (Thor - The dark world, I vestiti nuovi dell'Imperatore, Kill the poor) ed interpretata da Arnold Schwarzenegger (Predator, Commando, Atto di forza), Emilia Clarke (Io prima di te, Han Solo: a Star Wars story, la serie tv Il trono di spade) e Jai Courtney (Suicide squad, Die hard - Un buon giorno per morire, Divergent). Il film è il quinto capitolo della saga di Terminator, ma funziona anche come un reboot, visto che modifica sostanzialmente gli eventi del primo film. La pellicola segna anche il ritorno di Arnold Schwarzenegger alla saga di Terminator visto che l'attore non aveva preso parte al capitolo precedente, Terminator salvation del 2009. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERMINATOR GENISYS, LA TRAMA DEL FILM

Anno 2029. Il mondo è stato devastato nel 1997 dal network Skynet, che ha causato un'apocalisse nucleare che ha eliminato buona parte dell'umanità. I superstiti ora lottano contro i cyborg comandato da Skynet, che intendono schiavizzare e quindi eliminare la razza umana. Grazie all'eroica guida di John Connor (Jason Clarke) gli esseri umani stanno per vincere il conflitto, così le macchine decidono di giocare il tutto per tutto in una mossa azzardata, inviare un cyborg nel passato, precisamente nel 1984, per uccidere la madre di John (Emilia Clarke) prima che questi possa nascere. John riesce ad inviare nel passato anche u uomo, il suo amico Kyle Reese (Jai Courtney), perchè protegga sua madre dal Terminator, il cyborg di Skynet (Arnold Schwarzenegger). Una volta giunto nel 1984 però Kyle scopre che il Terminator è già stato affrontato e messo fuori combattimento da un altro modello identico ma dall'aspetto più vecchio. Kyle viene quindi arrestato da un poliziotto (J. K. Simmons) che si rivela essere in T-1000, un modello ancora più avanzato di Terminetor proveniente da un futuro più lontano. A salvarlo sarà proprio Sara Connor, la donna che dovrebbe proteggere, che però è addestrata ed armata per affrontare i cyborg, e rivela allo sbalordito soldato del futuro di conoscere già gli eventi futuri.

© Riproduzione Riservata.