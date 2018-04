THE ASSASSINATION/ Su Iris il film con Sean Penn e Naomi Watts (oggi, 11 aprile 2018)

The assassination, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Sean Penn, Naomi Watts, e Don Cheadle, alla regia Niels Mueller. La trama del film nel dettaglio.

11 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST SEAN PENN

Il film The assassination va in onda su Iris oggi, mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 23.35. Una pellicola storica del 2004 che è stata diretta da Niels Mueller (Tadpole - Un giovane seduttore a New York, Curfew, 30 anni in un secondo) e interpretata da Sean Penn (Mi chiamo Sam, Mystic river, Fuori di testa), Naomi Watts (King Kong, Mulholland drive, Two mothers) e Don Cheadle (Iron Man 2, Hotel Rwanda, Crash - Contatto fisico). Il film ricostruisce un fatto storico realmente accaduto nel 1974: Samuel Byck dirottò un aereo con l'intento di farlo schiantare sulla Casa Bianca per assassinare il Presidente degli Stati Uniti, che all'epoca era Richard Nixon. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE ASSASSINATION, LA TRAMA DEL FILM

Samuel Byck (Sean Penn) vende mobili per ufficio, ma non è contento nè del suo lavoro nè soprattutto del suo capo, che considera un disonesto, dedito appena può, a truffare i suoi clienti (Jack Thompson). Secondo Samuel però, il peggior truffatore del mondo è Richard Nixon, eletto al suo secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti. Nixon è un bugiardo, che ha convinto con il raggiro l'America a rieleggerlo nonostante lo scandalo Watergate e tutte le bugie sulla Guerra del Vietnam. Samuel è così convinto della sua idea da ritenere incredibile che nessuno sia d'accordo con lui. Anche sua moglie (Marie Andersen Bicke), da cui è separato, però, lo considera una sorta di visionario. Anche il miglior amico di Samuel, Bonny (Don Cheadle) è sempre disposto al compromesso pur di sbarcare il lunario e vivere una vita tranquilla. Samuel decide quindi di cambiare radicalmente la sua vita, si licenzia e chiede un prestito per avviare una nuova attività. Coperto di debiti, Samuel aspetta ogni giorno la lettera della banca per la concessione del mutuo, ma un giorno riceve invece una busta dalla moglie, che sta chiedendo il divorzio. Abbandonato da tutti e finanziariamente in rovina, Samuel diventa sempre più ossessionato dalla figura di Nixon. Un giorno sente al notiziario di un soldato atterrato nel giardino della Casa Bianca con un elicottero rubato. Elabora così un folle piano per dirottare un aereo ed utilizzarlo per abbattere la Casa Bianca ed uccidere il Presidente.

