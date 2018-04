THE BATTLE OF LOS ANGELS/ Su Cielo il film con Nia Peeples (oggi, 11 aprile 2018)

The battle of Los Angeles, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Nia Peeples, Kel Mitchell e Dylan Vox, alla regia Mark Atkins. La trama del film nel dettaglio.

11 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

ALLA REGIA MARK ATKINS

Il film The battle of Los Angeles va in onda su Cielo oggi, mercoeldì 11 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2011 che è stata scritta e diretta da Mark Atkins (Planet of the sharks, Princess of Mars, Android cop) e interpretata da Nia Peeples (Infiltrato speciale, Creatura degli abissi, la serie tv Pretty little liars), Kel Mitchell (Missione hamburger, Mystery men, la serie tv Kenan & Kel) e Dylan Vox (Aliens vs. Avatars, Titanic II, Hercules reborn). Il film è stato prodotto dalla The Asylum, una compagnia indipendente specializzata in film a basso budget distribuiti diretamente nel mercato dell'home video. Il film mette in scena tutti i luoghi comuni delle pellicole sulle invasioni aliene. Come quasi sempre avviene, è un piccolo gruppo di cittadini comuni a trovare il modo di liberarsi degli alieni, mentre l'ottusa macchina burocratica dell'esercito si affida sempre a soluzioni inefficaci. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BATTLE OF LOS ANGELES, LA TRAMA DEL FILM

1942. Un'astronave aliena compare nei cieli di Los Angeles proprio mentre gli Stati Uniti si stanno impegnando nella Seconda Guerra Mondiale. L'esercito riesce tuttavia ad ingaggiare una sanguinosa battaglia e scacciare gli invasori. 70 anni dopo, nel 2012, la stessa astronave ritorna sul luogo dello scontro e attacca nuovamente gli Stati Uniti. Il tentativo di fermare l'attacco viene subito sventato e il centro della città viene rapidamente trasformato in un labirinto di detriti e edifici sul punto di crollare. Il tenente della Marina Tyler Laughlin (Kel Mitchell) è un piccolo gruppo di ribelli cercano di opporsi all'invasione aliena ed organizzare una strenua resistenza. Qui Tyler e i suoi incontrano un giovane pilota della Seconda Guerra Mondiale, giunto lì in modo sconosciuto, Pete Rodgers (Dylan Vox), che si offre di aiutarli. Ben presto il gruppo si imbatte in città anche nell'agente della CIA Karla Smith (Nia Peeples). Quest'ultima mette in salvo Tyler e i suoi volontari guidandoli in un bunker segreto. Qui racconta loro l'incredibile storia di un alieno tenuto prigioniero dalla CIA fin dal 1942.

