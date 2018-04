Temptation Island 2018/ Tra i concorrenti anche un ex corteggiatore di Sabrina Ghio?

Primi nomi e possibili concorrenti per la quarta edizione di Temptation Island? Sembra che da Uomini e donne arrivino i primi indizi sugli eredi di Selvaggia Roma e il suo lenticchio

11 aprile 2018 Hedda Hopper

E' arrivato il momento di dimenticare lenticchio! Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo (che tra l'altro si sono pure lasciati) saranno presto soltanto un lontano ricordo visto che Temptation Island avrà presto una nuova edizione, la quarta, con nuovi protagonisti pronti a prendersi a colpi di tradimenti, video e tentazioni irresistibili. Il programma più trash dell'estate sta per tornare e presto avremo nomi, cognomi e volti ufficiali della nuova edizione a cui la redazione di Uomini e donne sta già lavorando. Naturalmente non mancheranno i volti noti soprattutto quelli che sono passati negli ultimi mesi nella trasmissione e nello studio di Maria De Filippi. Proprio dal vivaio di Uomini e donne arrivano le prime indiscrezioni e per trovare il primo, papabile, concorrente non dobbiamo andare molto lontano ma possibiamo fermarci a Sabrina Ghio.

DA UOMINI E DONNE ARRIVANO I PRIMI NOMI

Non sarà lei a partecipare a Temptation Island ma sembra che Fabrizio Baldassare, il suo corteggiatore, possa davvero prendere parte al programma insieme alla sua fidanzata, la stessa con la quale è tornato dopo la sua esperienza nel programma. Al momento non ci sono conferme ufficiali sui concorrenti ma sembra che non sia l'unico personaggio "noto" che possa tornare su Canale 5. Tanti tentatori sono pronti a fare parte del nuovo cast con la possibilità di farsi notare e magari approdare a Uomini e donne mentre tra le coppie create in queste edizioni sembra che il più quotato tra i concorrenti sia il bel Paolo Crivellin. Il giovane è stato tentatore di Temptation Island, poi è stato tronista e attualmente è fidanzato con la sua Angela. Saranno loro i "vip" della nuova edizione?

