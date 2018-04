Uomini e Donne/ Nilufar come Nicolò Brigante? Rivoluzione in studio e doppia scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Nicolò Brigante, la scelta per i due tronisti è imminente? Caos in studio e uscite di scena importanti

11 aprile 2018 Anna Montesano

Si scatena il caos nello studio di Uomini e Donne dopo la nuova registrazione del trono classico. I sospetti c'erano tutti e sono stati confermati nelle ultime ore: Giordano Mazzocchi non è voluto tornare in studio. Nilufar Addati ha deciso di non andare a riprenderlo e il corteggiatore, di fronte a questo mancato gesto, ha deciso di non tornare sui suoi passi e mantenere il proposito di rimanere a casa. A nulla sono serviti i tentativi della redazione di Uomini e Donne, che ha contattato Giordano telefonicamente nel corso della registrazione: Mazzocchi si è infatti rifiutato di parlare con Nilufar. D'altra parte, la tronista continua il suo percorso con Nicolò Ferrari con il quale è scattato un altro bacio. Cosa che ci fa sospettare che la scelta, di fronte a queste premesse, possa arrivare nel corso della prossima registrazione.

Nicolò Brigante a Parigi con Virginia: la stoccata di Marta

In quel caso la tronista potrebbe scegliere Nicolò o addirittura decidere di lasciare il programma senza fare la sua scelta. Ancora non è arrivata ma sembra davvero imminente invece la scelta di Nicolò Brigante. Il tronista questa settimana si è sbilanciato molto e ha deciso di portare Virginia Stablum, con la quale ci sono stati di recente molti scontri, a Parigi! Una decisione che in studio ha spiazzato e non poco Marta Pasqualato che ha avuto ancora una volta una dura reazione nei confronti del tronista. Tra i due è nata una nuova lite che si è conclusa con l'uscita di scena di Marta che, furiosa, ha abbandonato lo studio. Su Instagram ha poi lanciato una frecciatina al tronista, scrivendo: "Una coppia è fatta di due persone, non tre...".

