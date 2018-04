Uomini e Donne/ Sossio Aruta risponde alle critiche: "Ecco perché partecipo al programma" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta, per il pubblico a casa, dovrebbe lasciare il programma. Lui spiega il vero motivo per cui rimane...

11 aprile 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

Riuscirà Sossio Aruta a trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne? Il cavaliere del Trono Over non riesce a conquistare la fiducia del pubblico, ormai sempre più convinto che l'unico suo interesse sia rimanere in studio, ottenere visibilità e conoscere una dama dopo l'altra non con progetti seri. Ne è convinto Gianni Sperti, così come Tina Cipollari e di certo l'ultima puntata, quando si è scoperto che è stato a letto con due dame a distanze di poche ore, non ha migliorato la sua posizione. Dettaglio che ha dato il via a molte critiche, da parte di chi crede che sia ormai il momento che il cavaliere lasci il programma. Ma, proprio nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Sossio ha voluto chiarire perchè invece tiene a rimanere in studio.

SOSSIO ARUTA PRONTO A RISPOSARSI...

"Partecipare a questa trasmissione mi dà la spensieratezza di cui ho bisogno. - ha ammesso Sossio Aruta nel corso dell'intervista - Sono lì non per piangermi addosso, ma per cercare una donna. Voglio ricominciare tutto da capo. Sono consapevole di non essere una persona semplice, ho un bagaglio ingombrante ma anche una grande voglia d'innamorarmi. Di riprovare quella sensazione che ti fa sentire quasi stupido". Addirittura, il cavaliere di Uomini e Donne ammette di essere anche pronto a risposarsi, anche se "I miei matrimoni non sono mai durati moltissimo. Sono sempre stato tradito. Le donne mi sono sempre state vicino nei momenti di gloria".

