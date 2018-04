AL BANO CARRISI/ In arrivo le ultime blind audition: Il #Teamalbano quasi al completo (The voice of Italy)

Dopo gli accesi battibecchi sulla sua vita privata in diretta tv, Al Bano questa sera torna sulla sua poltrona di The voice of Italy per l'ultima blind audition della stagione.

12 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Al Bano Carrisi (Wikipedia)

Reduce da una serie di vicissitudini sentimentali che vedono la sua vita privata sempre al centro del gossip, Al Bano Carrisi questa sera tornerà su Rai Due per un nuovo appuntamento di The Voice of Italy 2018, dove, attraverso la nuova selezione dedicata alle blind audition (l'ultima prevista in questa stagione), definirà al meglio la squadra con la quale gareggerà nel corso dei prossimi appuntamenti. I talenti che fino a oggi sono stati selezionati dal cantante di Cellino San Marco e che attualmente fanno parte del ambitissimo #teamAlBano sono Aurelio Ferro, Cinzia Carreri, la drag queen Francesco Bovino, Maria Teresa D'Alise, Maryam Tancredi, Raimondo Cataldo, Selenia Stoppa, Simona Marcelli, Stefania Calandra e Virginia Dioletta. Alla definizione della squadra, però, mancano ancora due cantanti, che saranno selezionati da Al Bano Carrisi questa sera, nel corso di una nuova e agguerritissima blind audition. Quali saranno i protagonisti che fra poche ore riusciranno a conquistare il parere dell'arguto coach?

LOREDANA LECCISO, ROMINA POWER: LA STORIA CONTINUA

Al Bano, protagonista della scena musicale italiana ormai da decenni, recentemente è tornato a occuparsi di musica grazie al suo ingresso nel cast di The Voice of Italy 2018. La sua nuova avventura da talent scout, però, non ha allontanato i tanti curiosi dalle novità sulla sua vita privata, che negli ultimi giorni ha continuato a tenere banco nei principali programmi di intrattenimento. Confermato l'addio a Loredana Lecciso, dalla quale si è separato lo scorso dicembre, il cantante è stato ospite nell'ultimo appuntamento di Ballando con le stelle, dove, in coppia con Romina Power, ha dato vita a una coreografia molto sensuale. Immancabile il chiacchiericcio dei giorni seguenti, quando i principali salotti televisivi hanno parlato dell'ambiguità di quei passi di danza, ipotizzando un ritorno di fiamma fra i due ex coniugi. Al Bano, però, non ha gradito i nuovi rumors e, di fronte alle parole di Riccardo Signoretti a Storie Italiane, si è sentito in dovere di intervenite in diretta tv: "Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata. Romina non ha responsabilità nella fine della relazione con Loredana Lecciso", ha tuonato l'artista nel corso di una telefonata, alla quale è seguita la replica di Loredana Lecciso, che per il bene dei suoi figli ha rivolto al cantante un laconico "aiutiamoci". Immediata la reazione di Al Bano, che in una nuova chiamata telefonica ha ribadito l'estraneità di Romina nella sua separazione e l'attuale assenza di rapporti fra lui e la sua seconda moglie.

