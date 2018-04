ANNIE PARKER/ Su Rai Movie il film con Samantha Morton e Helen Hunt (oggi, 12 aprile 2018)

Annie Parker, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Aaron Paul, Helen Hunt, Maggie Grace, alla regia Steven Bernstein. La trama del film nel dettaglio.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST AARON PAUL

Il film Annie Parker va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Steven Bernstein ed è stata interpretata da Aaron Paul, Helen Hunt, Maggie Grace e Samantha Morton. La pellicola racconta la vera storia di Annie Parker, donna coraggiosa e impavida che ha combattuto contro il cancro ed è diventata una vera e propria icona di speranza a livello internazionale. Ad Annie Parker, all'età di circa 30 anni, venne infatti diagnosticato il cancro, che purtroppo ritornerà più volte nel corso della sua esistenza. La donna, è inoltre diventata famosa in tutto il mondo perché è stata la prima persona in assoluto ad essersi sottoposta all'analisi della mutazione del gene BRCA, nel suo caso colpevole della malattia. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ANNIE PARKER, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia sono due donne molto forti, accomunate da una grande ostinazione e da un coraggio straordinario. La vita di Annie Parker è costellata di sofferenza e dalla scomparsa improvvisa di persone care. Appena undicenne, Annie è stata infatti costretta a dire addio a sua madre malata di cancro e, circa 10 anni dopo, anche sua sorella scopre di essere affetta da questa tremenda malattia. A pochi anni di distanza dalla diagnosi di sua sorella anche Annie scopre di essere malata di cancro. L'altra protagonista femminile è Mary Claire King, giovane medico ricercatore nota in tutto il mondo per le sue brillanti ricerche in campo scientifico. La dottoressa King cercherà di portare avanti un progetto molto ambizioso che nel corso degli anni le permetterà di comprendere la relazione esistente tra il gene brca1 e l'insorgenza del cancro. La ricerca sarà in grado di salvare la vita di Annie Parker, che diventerà la prima donna al mondo a sottoporsi a test ideato da Mary Claire King.

