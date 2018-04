Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ Lo stop al video di Storie Italiane: la rivelazione di Bruno Vespa

12 aprile 2018 Valentina Gambino

Lecciso-Carrisi-Power: triangolo senza fine

Durante la puntata di Porta a Porta andata in onda ieri sera, Bruno Vespa ha rivelato che Al Bano Carrisi non gradisce che venga mandata in onda la sua telefonata intercorsa durante Storie Italiane con Eleonora Daniele. Nel corso di quella occasione infatti, si parlava ancora del gossip attorno al cantante pugliese "diviso" secondo la cronaca rosa, tra Loredana Lecciso e Romina Power. Per mettere fine ai pettegolezzi il giudice di The Voice ha chiamato in diretta e subito dopo è intervenuta anche la sua ex compagna. Ieri sera, dopo una intervista a Luigi Di Maio, si è aperta per il programma della seconda serata Rai, la parte più "ludica" e leggera parlando delle attuali dinamiche del cantante di Cellino San Marco. Proprio la conduttrice Eleonora Daniele, aveva chiacchierato animatamente con Simona Izzo che contestava la decisione dell'artista e la compagna d'intervenire pubblicamente. La conduttrice quindi, ha voluto difendere il suo lavoro: “Perché non doveva essere la sede giusta? Non ho capito, qual era la sede giusta? Se in quel momento gli era venuto da telefonare e sfogarsi che doveva fare?”.

Staremo a vedere se la cronaca rosa seguirà le indicazioni di Al Bano che, stremato dal gossip sul suo conto, avrebbe chiesto di mettere la parola fine all’intera faccenda. Bruno Vespa proprio ieri, ha confidato che il cantante di Cellino avrebbe espresso la volontà di non rivedere il suo intervento telefonico durante Storie Italiane. Del gossip Lecciso-Carrisi-Power si era parlato anche durante Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. Per Barbara Bouchet per esempio, ospite del salotto della ruspante napoletana, Al Bano e Romina sarebbero già tornati insieme. "Sei lei ha lanciato delle frecciatine è possibile che abbia delle certezze..." ha sostenuto invece Valentina Vignali in collegamento da Milano. Al Bano però, sembra essere stato molto netto nelle sue decisioni: "Con Romina non tornerà più..." confessa Riccardo Signoretti svelando che proprio oggi uscirà anche una intervista di Carrisi tra le pagine di Nuovo. Il cantante infatti, vuole fare il nonno al fianco dell'ex moglie ma non prevede altro al suo fianco. Si parla anche di possibile terzo incomodo nel cuore della Lecciso: "Tu non lasci la compagna perché è stata tre mesi dal fratello...", si vocifera, ma su questa indiscrezione non si è trovato alcun riscontro.

