Amici 17 Serale/ Ed. 2018: la squadra blu verso la seconda vittoria? La paura di Zic

Amici 17 serale ed. 2018: nuove assegnazioni per gli allievi, la squadra blu verso la seconda vittoria? Zic teme la forza degli avversari, in particolare di Einar.

12 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Il secondo serale di Amici 17 si avvicina e i ragazzi della squadra bianca cominciano a sentire l’ansia. La prima sfida, infatti, ha decretato la vittoria di Matteo e l’eliminazione di Filippo Di Crosta che si ritrova, così, con un elemento in meno. In vista del secondo serale, Zic non nasconde la paura di una nuova sconfitta temendo la superiorità della squadra blu al televoto. Il cantante che continua a ricevere le critiche di Carlo Di Francesco teme la forza al televoto di Einar, uno dei più amati dal pubblico. Il televoto decreta gli allievi che vengono ammessi alla terza fase dove però, a decidere il vincitore è la commissione esterna. I professori, invece, hanno il compito di decidere l’allievo da eliminare. Zic, dunque, non gradito a Di Francesco e Rudy Zerbi, teme di poter essere tra i prossimi candidati all’eliminazione. Il cambio squadra di Biondo e Daniele, però, garantisce ai Bianchi un maggiore sostegno al televoto essendo il cantante molto amato dal pubblico. La squadra bianca, dunque, pur sperando di non perdere ancora, cominciano a temere la seconda vittoria consecutiva dei blu.

AMICI 17 SERALE: NUOVE ASSEGNAZIONI

Dopo aver conosciuto le assegnazioni della squadra blu, sono state svelate le assegnazioni della squadra bianca per il serale di Amici 17. Irama dovrà cantare La leva calcistica di Francesco De Gregori e La musica non c'è di Coez. Emma, invece, sarà alle prese con A Thousand Years mentre a Zic dè stata assegnata Margherita di Riccardo Cocciante. Biondo, invece, dovrà cantare "Serenata rap" di Jovanotti, "Poetica" di Cesare Cremonini e "I miei capelli" di Nicolò Fabi. Il ballerino Luca, invece, dovrà preparare Grease mentre Valentina dovrà eseguire una coreografia di Bill Goodson. Per quanto riguarda i ballerini della squadra blu, Bryan che, dopo il primo serale, ha ricevuto i complimenti dei professori, dovrà ballare una coreografia di Veronica Peparini su Why di Annie Lennox mentre Bill Goodson gli ha assegnato un pezzo sulle note di Sex Machine. Lauren, invece, sarà alle prese con una coreografia di Garrison Maniac e una di Bill Goodson sulle note di Why don’t you do right.

