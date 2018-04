Ballando con le stelle 2018/ La polemica Ciacci-Todaro e lo "scandalo" Akash: parla Samanta Togni

12 aprile 2018 Anna Montesano

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Questa edizione di Ballando con le stelle non è, finora, stata priva di polemiche. Lo sa bene Samanta Togni, ballerina professionista e elemento fisso del cast di Ballando da anni, abituata a scenari polemici. Non manca infatti una sua riflessione su quando accaduto in studio e fuori sulla coppia composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. "Trovo allucinante dover discutere di certi argomenti nel 2018. - dichiara in un'intervista rilasciata a Vero, nel numero in edicola - Giovanni e Raimondo sono due uomini che fanno spettacolo e lo fanno benissimo. Raimondo ha scelto una linea artistica molto bella. Gli faccio i miei complimenti. [...] Sono convinta che se ci fosse stata una coppia soltanto al femminile ci sarebbero state meno polemiche. Vedere due donne ballare insieme è un fatto un po' più accettato nella mentalità comune".

Akash Kumar? "Un ragazzo giovane, immaturo"

Altra polemica quella nata su Akash Kumar, il concorrente che aveva nascosto di aver partecipato a vari show come Ciao Darwin e Temptation Island. Su questo "scandalo", Samata Togni dichiara: "Non lo conosco bene [...] Akash ha però ammesso di aver sbagliato e ha chiesto scusa. È un ragazzo giovane e forse ancora un po' immaturo, probabilmente non ha saputo gestire bene la situazione". Non manca, infine, un pensiero a Fabrizio Frizzi, con il quale la Togni ha avuto la fortuna di lavorare. "Sono rimasta molto male. - ammette la ballerina - Fabrizio mi era rimasto nel cuore, come è successo a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Non poteva essere altrimenti. Era una persona brava, meravigliosa, di rara bellezza".

