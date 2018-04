Beautiful/ Anticipazioni 12 aprile: Eric perdona Quinn, ma Sheila ha in mente un nuovo piano

Beautiful, anticipazioni 12 aprile: Quinn tornerà a casa da Eric dopo aver ricevuto il perdono, ma Sheila ha in mente un nuovo piano. Cosa starà tramandola perfida…

12 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Beautiful

l piano ordito da Eric sulla richiesta di divorzio da Quinn e le successive rivendicazioni darà i suoi frutti, e lo storico protagonista di Beautiful, nella puntata in onda oggi, vedrà sua moglie cadere nuovamente fra le sue braccia. Quinn, infatti, tornerà finalmente a casa, certa che ciò che è accaduto al suo matrimonio diventerà al più presto soltanto un brutto ricordo. Di parere opposto, invece, sarà Sheila, fermamente convinta che l’unione fra i due coniugi Forrester è destinata ormai a naufragare miseramente e che Eric, nonostante il perdono concesso a sua moglie, finirà per cadere fra le sue braccia. La perfida protagonista della soap opera, in un recente confronto con Charlie, ha infatti ammesso tutti i suoi più loschi obiettivi, e a nulla serviranno i consigli che ben presto riceverà dal suo interlocutore: per lei, accettare la realtà dei fatti sul matrimonio di Eric, è qualcosa del tutto impossibile.

Katie cede alla corte di Wyatt

Determinato a conquistare Katie, convinta invece di non volersi legare a lui per una questione connessa alla differenza di età, Wyatt tornerà all'attacco e, nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, farà di tutto per convincere la sua amata a porre fine alla sua riluttanza. Questa vicenda, con il suo immancabile tira e molla, continuerà a dominare le trame della soap americana ancora per un po’, soprattutto perché Katie, se da una parte cercherà di allontanare da lei il suo giovane pretendente, dall’altra non potrà fare a meno di avvertire nei suoi confronti una certa gelosia. Il suo nuovo stato d’animo, però, non riuscirà a dissolvere del tutto i suoi immancabili dubbi, che continueranno a tormentarla anche quando, ormai messa alle strette, si lascerà travolgere dalla passione. L’intesa fra Wyatt e Katie durerà o le tante incertezze sulla differenza di età avranno la meglio?

