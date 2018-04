Belen Rodriguez/ Foto: super sexy in bikini e pronta per un nuovo programma in tv

Belen Rodriguez incanta i fans anticipando l'estate con una foto in bikini in aui appare super sexy: la showgirl pronta al rientro in tv con un nuovo programma.

12 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez anticipa l’estate pubblicando una foto su Instagram in cui sfoggia il fisico mozzafiato in bikini. Bellissima e super sexy, Belen indossa un bikini della nuova collezione Me Fui che sta sponsorizzando insieme alla sorella Cecilia. Con la pelle già abbronzata e i capelli con un effetto bagnato, la Rodriguez appare come una dea che incanta i fans che non possono fare altro che ammirare la sua straordinaria bellezza. “Sei favolosa”, “Sei la fine del mondo”, stupenda”, “la perfezione”, “Ma sei super top in questa foto” scrivono i fans che apprezzano anche i costumi della linea di Belen che, anno dopo anno, stanno conquistando sempre più ammiratori. E’ un periodo d’oro, dunque, per la showgirl argentina che si gode anche l’amore con Andrea Iannone con cui ci dedicano post sui social.

BELEN RODRIGUEZ, PRESTO IL RITORNO IN TV

Il ritorno di Belen Rodriguez in tv potrebbe essere più vicino del previsto. Dopo aver perso la conduzione del Grande Fratello 2018 che è stato affidato a Barbara D’Urso, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, Mediaset potrebbe affidare a Belen che andrebbe ad affiancare Nicola Savino, un programma sui Mondiali di calcio che trasmetterà integralmente e in chiaro. Per il momento, tuttavia, non ci sarebbe nulla di confermato. La Rodriguez, infatti, si sarebbe presa del tempo per decidere. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Mattino Cinque, infatti, Belen aveva dichiarato di aver rallentato con il lavoro per poter restare di più a casa con Santiago. Belen, dunque, rinuncerà ad un’estate di totale vacanza per tornare in tv?

Esto es ME FUI• @mefuireal ?????? Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Apr 11, 2018 at 11:23 PDT

© Riproduzione Riservata.