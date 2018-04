CRUSH/ Su Rai 4 il film con Lucas Till e Caitriona Balfe (oggi, 12 aprile 2018)

Crush, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Lucas Till, Crystal Reed, Sarah Bolger, Caitriona Balfe, alla regia Malik Bader. La trama del film nel dettaglio.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST LUCASS TILL E CRYSTALL REED

Il film Crush va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.10. Un thriller che è stato diretto nel 2013 da Malik Bader e nel cast di attori protagonisti figurano Lucas Till, Crystal Reed, Sarah Bolger, Caitriona Balfe e Camille Guaty. Il personaggio protagonista di Scott Norris è stato interpretato da Lucas Teel, attore cinematografico e televisivo americano reso celebre dalla serie tv MacGyver in cui interpreta il personaggio principale, Angus McGyver. La sua carriera cinematografica è costellata da successi internazionali come Fuga dall'inferno, L'altra dimensione dell'amore, Il potere dei soldi, X-men - Giorni di un futuro passato e Disappointments room. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CRUSH, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Scott, un giovane universitario affascinante e con una carriera sfavillante dinanzi a lui. È un ottimo atleta, sa disegnare divinamente ed è molto legato al padre, col quale condividere la passione per il gioco degli scacchi. L'apparente vita perfetta ed idilliaca di Scott e però annebbiata dall'assenza di sua madre, che ha abbandonato lui e suo padre quando Scott era solo un bambino. Dopo un piccolo incidente in campo, avvenuto nel corso di un allenamento, Scott è costretto a stare lontano dai campi da gioco per alcune settimane. Tuttavia il giovane ha voglia di tornare a giocare e per questo decide di velocizzare il più possibile il recupero, contrariamente a quanto consigliatogli dal padre e da Jules, la ragazza che sta frequentando. Intanto Bess, una studentessa del liceo che frequenta Scott, sembra provare interesse verso il giovane. Nel frattempo Jules riceve strani avvertimenti che si tramutano ben presto in vere e proprie minacce. Scott pensa che la responsabile delle intimidazioni sia Bess, nota a scuola per i suoi atteggiamenti decisamente strani. Scott, preoccupato per Jules, aggredisce in pubblico Bess, intimandole di smettere. Di lì a poco però Jules viene aggredita fisicamente, rischiando la morte. Chi si cela dietro questi pericolosi atti intimidatori?

© Riproduzione Riservata.