Chiara Ferragni e Fedez/ La fashion blogger torna al lavoro: nozze ancora lontane

Chiara Ferragni e Fedez, nozze ancora lontante per la coppia, sempre più innamorata di Leone. La fashion blogger torna a lavoro dopo quasi un mese dal parto.

12 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per tornare a lavoro. La fashion blogger più famosa del mondo, dopo aver annullato tutti gli impegni durante le ultime settimane di gravidanza, ha trascorso le prime settimane di vita di Leone accanto al suo bambino per non perdersi nulla. Ieri, però, con una storia su Instagram Stories, la Ferragni ha annunciato la partecipazione al primo evento pubblico da quando è diventata mamma. Sempre bellissima, la fashion blogger è dunque pronta per riprendere i suoi impegni professionali senza, tuttavia, trascurare il suo bambino. Fedez, da parte sua, è atteso dal concerto che terrà il prossimo 1° giugno allo stadio San Siro di Milano con cui si chiuderà la sua collaborazione artistica, almeno per il momento, con J-Ax. Subito dopo, Fedez comincerà a lavorare al nuovo album da solista. Al momento, il rapper si sta dedicando alla scrittura in quel di Los Angeles. Nei prossimi mesi si saprà qualcosa in più.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, NIENTE NOZZE PER IL MOMENTO

Niente nozze, almeno per il momento, per Chiara Ferragni e Fedez. Nelle scorse ore era circolata come data del matrimonio il prossimo 31 agosto, smentita poi da alcune fonti vicine alla coppia come riferisce Vanity Fair. La coppia, almeno per il momento, non sta assolutamente pensando al matrimonio. L’unica preoccupazione è il piccolo Leone che sta riempiendo le giornate dei genitori che trascorrono ogni istante con lui. “L’amore della mia vita”, scrive la Ferragni postando un video su Instagram Stories in cui coccola il suo “Leoncino”. Innamorata persa del suo bambino, esattamente come Fedez, Chiara Ferragni vorrebbe godersi le gioie della maternità prima di pensare all’organizzazione del matrimonio intorno al quale vige il massimo riserbo. Sicuramente, però, quando sarà il momento, saranno gli stessi Chiara e Fede ad annunciare la data ai fans.

