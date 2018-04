Clara Alonso, da Violetta al cinema italiano/ Chi è la partner di Sergio Castellitto (La vita in diretta)

Clara Alonso, da Violetta al cinema italiano: la diva argentina protagonista accanto a Sergio Castellitto del film "Il tuttofare" si racconta a La vita in diretta.

12 aprile 2018 - agg. 12 aprile 2018, 16.44 Stella Dibenedetto

Clara Alonso - Foto Instagram

Bellissima, molto famosa in Argentina e conosciuta in Italia dai più giovani, Clara Alonso, ospite della puntata odierna de La vita in diretta, è pronta a conquistare la scena del grande pubblico. L’attrice argentina, infatti, è la protagonista femminile del film Il tuttofare di Valerio Attanasio, accanto ad una certezza del cinema italiano ovvero Sergio Castellitto. Nel film, Clara Alonso interpreta Isabel, giovane amante sudamericana del prof. Bellastella interpretato da Bellavista. Nella pellicola che racconta la vita di una generazione costretta a sgomitare per far ascoltare la propria voce, il personaggio di Clara Alonso sarà poi costretta a sposare l’assistente del suo amante per ottenere la cittadinanza. A Best Movie, l’attrice ha raccontato di aver fatto i provini a Roma nonostante la produzione, alla ricerca di una ragazza sudamericana, le avesse chiesto di mandare un breve video via internet. Dopo aver sostenuto il provino, è tornata a Milano per scoprire, due ore dopo, di essere stata presa.

CHI E’ CLARA ALONSO: DA VIOLETTA AL GRANDE SCHERMO

Clara Alonso , classe 1990, è un’attrice argentina, molto famosa in patria. La sua carriera inizia nel 2007 2007 quando viene selezionata per partecipare ad High School Musical - La selección trasmesso sulla tv argentina. Lavora ad altri progetti televisivi e conquista il vero successo recitando nella famosa serie tv “Violetta”, molto nota anche in Italia, in cui interpreta Angela, la zia della protagonista. Grazie al successo raggiunto con Violetta, Clara Alonso conduce poi il programma “Angie e le ricette di Violetta”, girato a Milano. E’ stata concorrente della versione argentina di Dance Dance Dance ed è stata protagonista di diversi film sul grande schermo in patria. E’ fidanzata con il collega Diego Dominguez, conosciuto sul set di Violetta. La coppia sta insieme da quattro anni, ma per il momento non pensa alle nozze.

CLARA ALONSO E L'AMORE CON DIEGO DOMINGUEZ

Galeotto è stato il set di Violetta per Clara Alonso e Diego Dominguez anche se i due hanno girato poche scene insieme. Nessuno dei due, però, riusciva a fare il prima passo e ad aiutarli è stato un amico come hanno raccontato ai microfoni di Vanity Fair. “Dopo una settimana, lo ammetto, ero già innamorato perso di Clara, ma dubitavo che lei condividesse i miei sentimenti. Da un lato mi sembrava anomalo passare insieme tutte le sere fino alle 3 del mattino a parlare senza sosta, ma d’altro canto lei era sempre così controllata nei modi da rendermi insicuro. Per farla breve, ho chiesto a un amico di indagare” – racconta Diego che poi racconta di aver ricevuto le seguenti informazioni – “Che Clara mi considerava troppo giovane… E dire che abbiamo solo un anno di differenza! Ho capito subito che era una tipa orgogliosa!”. Da quel momento sono passati quattro anni ed oggi sono più felici che mai.

