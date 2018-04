Cristina Scabbia/ La leader dei Lacuna Coil e la nascente sintonia con Al Bano (The voice of Italy 2018)

Cristina Scabbia torna questa sera nel parterre di The voice of Italy 2018 per l'ultimo e decisivo appuntamento con le blind audition. Chi conquisterà un posto nel suo team?

12 aprile 2018 Fabiola Iuliano

I coach di The Voice of Italy 2018

Vera rivelazione di the Voice of Italy 2018, questa sera Cristina Scabbia tornerà in postazione per l'ultima e attesissima blind audition della stagione. Per la sua squadra, in particolare, la coach ha scelto concentrarsi soprattutto sui concorrenti in grado di trasmettere un'energia senza precedenti, preferendo i caratteri più eclettici e le voci più caratteristiche. Allo stato attuale, infatti, la sua formazione conta ben dieci aspiranti cantanti professionisti, tutti scrupolosamente selezionati e meritevoli di averle regalato delle grandi emozioni. Nel corso della puntata in onda questa sera, la leader dei Lacuna Coil dovrà però assegnare gli ultimi due posti ancora liberi, con la speranza di poter conquistare le voci migliori e gareggiare con un team di alto livello. Allo stato attuale, la sua squadra è composta da Alessandra Machella, Alessio Parisi, Andrea Butturini, Antonio Marino, Claudia Illari, Graziella Campanella, Elisabetta Eneh, Mara Sottocornola, Sabrina Rocco e Ylenia Aquilone

PER AL BANO "È BRAVA, È BELLA, ED È ROCKETTARA AL PUNTO GIUSTO"

Ai telespettatori più attenti di The Voice of Italy 2018 non è sfuggita la grande sintonia che accompagna Cristina Scabbia e il suo collega di parterre Al Bano Carrisi: fra i due protagonisti, infatti, non mancano mai gli sguardi di intesa, e gli sgambetti - sempre più frequenti tra i coach - nel loro caso sono del tutto assenti. Nell'ultima puntata, inoltre, Al Bano Carrisi ha scelto di dedicare il suo "momento Al Bano" all'affascinante leader dei Lacuna Coil e, prendendo le sue mani, ha intonato al suo indirizzo una tenera canzone d'amore. Il suo gesto, naturalmente, non è passato inosservato agli altri coach, che ne hanno approfittato per commentare il divertente siparietto con un pizzico di ironia. Ma, humor a parte, fra i due coach la sintonia sembra avere radici ben profonde, a giudicare dal parere di Al Bano, per il quale la Scabbia "è brava, è bella ed è rockettara al punto giusto" e dalla replica di lei, che vede nel suo collega "una persona meravigliosa, una persona genuina una persona vera" con il quale ha "molte similitudini". Tra Loredana Lecciso e Romina Power, sarà Cristina Scabbia a spuntarla?

