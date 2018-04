Elisabetta Canalis, torna in Italia?/ La Rai corteggia l'ex velina per un nuovo programma...

Secondo gli ultimi rumors in viale Mazzini sembra che Elisabetta Canalis sia corteggiata dalla Rai per la conduzione di un nuovo, misterioso, programma. Di cosa si tratta?

12 aprile 2018 Hedda Hopper

Elisabetta Canalis

Viale Mazzini alla ricerca di una conduttrice fresca, in gamba e che piaccia ai giovani? Sembra proprio che la scelta possa ricadere su Elisabetta Canalis dopo il successo de Le Spose di Costantino che l'ha vista protagonista per una delle tre puntate. Chi segue l'ex velina sa bene che adesso la sua vita è negli Usa accanto alla figlia e al marito ma anche alla guida della palestra che ha aperto insieme all'amica ed ex collega di bancone, Maddalena Corvaglia. Più volte la conduttrice ha fatto presente che tornare in Italia non è tra le sue priorità ma che se si presenterà un'occasione penserà insieme al marito cosa fare. Anche lui sembra interessato ad allargare i suoi affari all'Italia e una concreta proposta in arrivo per lei potrebbero davvero segnare il rientro di Elisabetta Canalis, almeno per un periodo.

ELISABETTA CANALIS TORNA IN ITALIA?

A lanciare il possibile scoop è Alberto Dandolo che conferma il fatto che in Viale Mazzini stiano corteggiando Elisabetta Canalis. "Negli ultimi mesi i suoi viaggi in Italia sono diventati sempre più frequenti - si legge - e le ragioni sarebbero proprio di origine lavorativa: gira voce che la showgirl sarda sia corteggiata dalla Rai per un nuovo, misterioso, programma. Quale?". Al momento non ci sono conferme ufficiali nè da parte dalla direzione Rai e nè dall'ex velina che continua a viaggiare dagli Usa, sembra, per motivi personali. Che si sia proprio la trattativa Rai dietro il suo ritorno nel nostro Paese? Quale sarà la proposta che la tv pubblica ha in mente per lei? Si tratta davvero di un programma o c'è la possibilità che torni per il prossimo Festival di Sanremo?

© Riproduzione Riservata.