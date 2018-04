Emigratis/ Anticipazioni: Pio e Amedeo incontrano Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba (12 aprile)

Emigratis, anticipazioni 12 aprile: Pio e Amedeo incontrano nuovi volti del mondo del calcio, da Zlatan Ibrahimovic a Paul Pogba, ecco in che posti andranno questa sera su Italia 1.

12 aprile 2018 Valentina Gambino

Emigratis, Pio e Amedeo

Pio e Amedeo tornano anche stasera con la nuova puntata della terza stagione di Emigratis, in onda nel prime time della rete giovane Mediaset (Italia 1). Proprio di recente, il duo pugliese è stato preso di mira dagli amici di Sbandati con un esperimento sociale con protagonista Alessandro Di Sarno. Il simpatico duo di scrocconi più amato della televisione italiana, per la quarta puntata andrà in giro senza un soldo in tasca alla ricerca di volti famosi che possano sfamarli il più possibile. Il programma anche questa sera sarà accompagnato dalla voce narrante di Francesco Pannofino e che ha esordito con la prima edizione nel 2016. Il format è stato scritto in collaborazione con Fabio Di Credico e Aldo Augelli, con la regia di Emanuele Licitra. Per quanto riguarda le anticipazioni di questa sera, giovedì 12 aprile, dopo numerosi calciatori di spicco, tra poche ore toccherà a Zlatan Ibrahimovic che come ben sapete, non è di certo noto per il carattere mansueto, nemmeno quando è lontano dai campi di calcio. Oltre a lui Pio e Amedeo incontreranno Paul Pogba, ex Juventus ora al Manchester United.

Pio e Amedeo in ritiro dal Chelsea

Successivamente, le anticipazioni di Emigratis ci riferiscono che il duo partirà in viaggio per arrivare sul suolo inglese. Ecco perché Pio&Amedeo visiteranno il ritiro del Chelsea dove faranno la conoscenza di altri due ex del nostro calcio. Si tratta dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata, anche lui ex bianconero, e l’ex Torino Davide Zappacosta. Come sempre, i due pugliesi oltre a vivere a scrocco, faranno anche delle interviste esclusive per far conoscere da vicino il personaggio che stanno cercando di “spennare”. Pio D'Antini e Amedeo Grieco infatti, nonostante siano considerati da molti come politicamente scorretti, hanno fatto del loro programma un vero cavallo di battaglia nei confronti della beneficenza e delle cause gentili. Ecco perché, sotto quella ruvida scorza da foggiani senza arte né parte, battono invece due cuori d’oro pronti a commuoversi. L’appuntamento con la quarta puntata di Emigratis è quindi rinnovato per stasera, giovedì 12 aprile 2018, su Italia 1.

© Riproduzione Riservata.