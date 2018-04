Emma Marrone / Il grande successo dell'ultimo album ''Essere qui'' (Maurizio Costanzo Show)

Emma Marrone, la cantante salentina ospite nel salotto di Canale 5: un grandissimo successo con il suo ultimo album dal titolo ''Essere qui'' (Maurizio Costanzo Show)

Emma Marrone, Maurizio Costanzo Show

Emma Marrone continua a registrare un forte successo grazie a Essere Qui, il suo ultimo album e trampolino di lancio per una vita rinnovata sotto ogni punto di vista. A maggio partirà per il suo nuovo tour, con data zero a Jesolo, in provincia di Venezia, presso il palazzo del turismo, e con cui la vedremo in giro per l'Italia a promuovere il suo nuovo lavoro. Questa sera, giovedì 12 aprile 2018, Emma Marrone sarà invece fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show. Un salotto che l'ha vista spesso al centro dei riflettori di casa Mediaset ed in cui ritorna sempre volentieri. La cantante salentina sembra aver concentrato il suo 2018 sulla sua forte passione per la musica, motivo che l'ha spinta già due anni fa a dire addio ad Amici di Maria De Filippi. Un saluto che si è trasformato poi in un ritorno improvviso a causa di alcuni eventi inaspettati, ma che ha confermato alla fine anche quest'anno. Emma si prepara inoltre ad oltrepassare il confine asiatico ed ha già confermato in queste ore che il prossimo 21 aprile sarà impegnata in un live a Tokyo. A dimostrarlo un post su Facebook che ha pubblicato ieri, grazie a cui ha condiviso l'evento giapponese Italia, amore mio! e non sarà il solo a vederla attraversare il suolo estero. Dagli Stati Uniti alla Svizzera, gli impegni internazionali della Brown precederanno il suo tour de force tutto italiano.

IL LEGAME CON I TALENT SHOW

Emma Marrone ha condiviso per tanti anni un forte legame con i talent show, soprattutto perché la cantante salentina è a tutti gli effetti sfociata nel suo enorme successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Eppure nelle ultime settimane è un altro show ad essere associato ad un presunto ritorno della Brown in tv. I rumors la vedono infatti impegnata nel ruolo di prossimo giudice di X Factor, un contesto del tutto diverso rispetto alla fucina di Queen Mary che le ha permesso di crearsi un forte bagaglio di esperienze in quel settore. Il suo nome è spuntato infatti in seguito all'annuncio che Levante non è stata confermata come parte della giuria del talent di Sky Uno, che a questo punto è orfano di una quota rosa. Secondo le notizie di gossip, sottolinea Novella 2000, Emma starebbe vivendo un vero e proprio corteggiamento da parte del network satellitare, che si prepara ai casting della dodicesima edizione di X Factor. I rumors saranno confermati? Se così fosse, ancora una volta la Brown dimostrerebbe di non riuscire a rimanere lontana per troppo tempo dal piccolo schermo italiano e non è escluso che le voci di corridoio possano presto trovare delle conferme. Dopo tutto il rinnovamento di cui Emma parla nel suo ultimo disco Essere Qui potrebbe trovare maggiore spinta anche in campo mediatico. Per ora i fan dovranno attendere eventuali smentite o ulteriori notizie: nulla trapela sulla possibilità che la salentina sia già in trattativa.

