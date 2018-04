Eva Henger nei guai, Isola dei Famosi 2018/ Affitti non pagati: scatta il pignoramento per l'ex naufraga?

Eva Henger nei guai, Isola dei Famosi 2018: affitti non pagati, scatta il pignoramento per l'ex naufraga del reality show? Nuovi problemi: le ultime notizie, ecco cosa è successo

12 aprile 2018 Silvana Palazzo

Eva Henger nei guai, Isola dei Famosi 2018

Nuovi problemi per Eva Henger, che sta facendo ancora i conti con gli strascichi del “canna-gate” scoppiato in seguito alle sue rivelazioni su Francesco Monte. Mentre prosegue la “guerra” a distanza con Alessia Marcuzzi, anche per i trattamenti “bullizzanti” nei confronti dell’ex attrice hard, Dagospia lancia una notizia flash destinata a far discutere. Pare che Eva Henger abbia subito presso terzi, in questo caso pare siano Mediaset e Magnolia, un pignoramento. I conti in arretrato alla base di questo “guaio”, nello specifico un cumulo di affitti non pagati. «A furia di fare le pulci agli altri Eva Henger si ritrova con qualche pulce addosso: non ha pagato gli affitti di casa e così finisce pignorata presso terzi (Mediaset e Magnolia) per migliaia di euro», scrive Dagospia. L’ex naufraga non avrebbe pagato l’affitto di casa, da qui il pignoramento. Nessun commento sui social da parte della diretta interessata: l’ultimo post pubblicato su Instagram è rivolto alla figlia Jennifer. Si tratta degli auguri di buon compleanno, visto che oggi compie 9 anni. Clicca qui per vedere il post.

EVA HENGER NEI GUAI, ISOLA DEI FAMOSI 2018: COSA È SUCCESSO

