Fabiana Britto / Chi è la playmate brasiliana che ha conquistato il pubblico italiano? (Pomeriggio 5)

Fabiana Britto, chi è la playmate brasiliana che ha conquistato il pubblico italiano? Ospite nel salotto di Barbara D'Urso racconterà molto della sua vita. (Pomeriggio 5)

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Fabiana Britto

Qual è il futuro di Fabiana Britto, oggi ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. La splendida showgirl brasiliana per ora ha fatto grande esperienza in televisione a Quelli che il calcio, ma non ha mai nascosto che il suo vero sogno rimane il cinema. Ha infatti più volte sottolineato che le piacerebbe fare un film comico e che sarebbe onorata di prendere parte a un cinepanettone. Già in passato diverse showgirl emerse per la loro bellezza hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i film di Natale tra queste ricordiamo infatti Megan Gale in vacanze di Natale 2000, Victoria Silvstedt in Body Guards - Guardie del corpo e molte altre ancora. Non è da escludere quindi che proprio Fabiana Britto possa essere nelle sale il prossimo Natale magari al fianco di uno tra Cristian De Sica e Massimo Boldi, chissà poi che non possa essere lei protagonista di un clamoroso e ora impensabile riavvicinamento tra i due.

È FIDANZATA?

In molti si staranno chiedendo se Fabiana Britto sia fidanzata o meno. La splendida playmate brasiliana sarà ospite quest'oggi a Pomeriggio 5 per parlare nel salotto di Barbara D'Urso. Sembra logico pensare che possano esserci situazioni legate alla sua vita personale e che potrebbe scoccare anche la tanto attesa domanda sul suo compagno di vita. Secondo quanto riportato da Leggo.it nelle ultime settimane si è parlato molto di un imprenditore lombardo che sarebbe entrato nel suo cuore. La ragazza però al momento continua a negare e sempre sul portale del noto free press possiamo leggere: "Sono ancora single perché sono una donna molto esigente che non si accontenta. Sono alla ricerca di un vero uomo che sappia amarmi e rispettarmi che sia bello ma soprattutto simpatico". C'è poi l'invito sul suo profilo: "Vi aspetto su Instagram @FabianaFbd fatevi conoscere". Neanche a dirlo i commenti sono fioccati davvero in un lampo.

CHI È FABIANA BRITTO?

L'Italia è letteralmente impazziata per Fabiana Britto che si propone come una delle nuovi possibili protagoniste della scena dello spettacolo del nostro paese. La ragazza si è fatta conoscere per l'esperienza a Quelli che il Calcio su Rai Due dove ha collaborato con diversi protagonisti del nostro piccolo schermo come Ubaldo Pantani, Max Giusti, Nicola Savino e in questa stagione con Luca e Paolo. Nella trasmissione che la domenica accompagna il pomeriggio sportivo degli Italia pallonara la ragazza ha un suo ruolo in qualità di Var, prendendo con ironia un po' questa nuova introduzione che ha portato in Italia la moviola in campo. Nell'ultimo periodo la ragazza poi ha guadagnato ancor più notorietà visto che è stata la playmate di febbraio della rivista Playboy ed è stata lei stessa a sottolineare a RadioChat.it: "Sono molto felice di questo traguardo raggiunto. Sono la playmate di febbraio e ancora non ci credo".

© Riproduzione Riservata.