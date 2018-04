Festival di Cannes 2018/ Matteo Garrone e Alice Rohrwacher rilanciano l'Italia dopo il silenzio del 2017

La nuova edizione del Festival di Cannes 2018 prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017

12 aprile 2018 Hedda Hopper

Festival di Cannes 2018

L'Italia torna protagonista al Festival di Cannes 2018. In questi ultimi mesi il rilancio del cinema italiano, anche grazie alla grande serialità e agli accordi internazionali, ha permesso ai nostri rappresentati di tornare sulla cresta dell'onda e ottenere un posto nelle manifestazioni che contano. Saranno due i film in concorso al Festival di Cannes al via il prossimo 8 maggio ovvero Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher (già vincitrice del Grand Prix 2014). Toccherà a loro tenere alta la bandiera del nostro Paese dopo il silenzio del 2017, edizione in cui nessun film ha partecipato al concorso della Côte d’Azur. La Roma degli anni Ottanta e il cancro della Magliana protagonisti a Cannes insieme a Euphoria di Valeria Golino.

VALERIA GOLINO CILIEGINA SULLA TORTA

La sua seconda opera sarà protagonista al Certain Regard e questo conferma la crescita della Golino che proprio agli scorsi David di Donatello ha ricevuto i complimenti dall'ospite internazionale, Steven Spielberg che l'ha inserita nei registi italiani di maggior rilievo attualmente. Per lei un film intimo che vedrà protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nei panni di due fratelli costretti a ritrovarsi in una circostanza gravissima. L'orgoglio italiano è finalmente salvo e dopo il silenzio del 2017 si spera davvero che non solo la squadra italiana possa fare bella figura ma che possa portare a casa anche qualche meritato premio.

