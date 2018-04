Giancarlo Magalli/ La figlia Michela è un successo social (Maurizio Costanzo Show)

Giancarlo Magalli, momento incredibile per la figlia Michela che sta raccogliendo davvero un grande successo sui social network. Ne parlerà stasera (Maurizio Costanzo Show)

Giancarlo Magalli, Maurizio Costanzo Show

Giancarlo Magalli è ritornato ad impegnare le pagine di gossip nell'ultimo periodo, ma non per il suo personale lavoro in tv. E' stata invece la figlia Michela Magalli a riscuotere un forte successo mediatico, per via di uno scatto sexy che la 24enne ha pubblicato di recente sui social. La secondogenita del timoniere italiano è nata dall'unione di Magalli con Valeria Donati ed a quanto pare il papà ne è gelosissimo. Lo dimostra la reazione del conduttore di fronte allo scherzo del comico Luca Bizzarri nel programma Quelli che dopo il tg, in onda su Rai 2. Magalli non si è di certo sottratto all'ironia che più lo caratterizza, ma si è anche lasciato scappare un'affermazione che potrebbe dimostrare come sia poco incline a vedere la sua piccola già innamorata. 'Ma è una bambina', ha sottolineato Magalli di fronte alla possibilità che fra Michela e Luca fosse nato un amore improvviso. Giancarlo Magalli sarà inoltre presente fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show questa sera, giovedì 12 aprile 2018. E' trascorso poco tempo dalla recente scomparsa di Fabrizio Frizzi, collega e grande amico, che durante un'intervista, ricorda Affari Italiani, ha rivelato come il conduttore sperasse di poter sopravvivere al suo male. Un'affermazione detta in un messaggio telefonico, con cui Frizzi aveva voluto rassicurare Magalli sul suo stato di salute e sul suo impegno nel seguire la terapia.

IL CONCERTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Giancarlo Magalli si prepara ad affiancare Monica Rubele il prossimo 21 aprile per il concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri che avrà luogo a Verona. Una mostra evento che verrà trasmessa dalla Rai e che impegnerà la cittadina per quattro giorno, dal giorno 19 fino al 22 di aprile. Magalli avrà in particolare l'onore di presentare il concerto ad ingresso gratuito, un vero motivo d'orgoglio per i cittadini ed un raduno importante per l'Arma, come ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina in un'intervista a Verona Sera. Magalli è inoltre intervenuto in un altro evento regionale che si è concluso in questi giorni a Scheggino, in Umbria: la tredicesima edizione de Il Diamante Nero, una due giorni che ha messo al centro il tartufo locale da guinness dei primati e tanti ospiti conosciuti, come la giornalista Rosanna Lambertucci, Serena Autieri, e Alice Rachele Arlanch, la Miss Italia dell'anno scorso che è intervenuta in qualità di madrina.

© Riproduzione Riservata.