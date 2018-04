Giorgio Manetti/ Uomini e Donne: il cavaliere frequenta Alessandra, ma Gemma ha qualcosa da dire...

Giorgio Manetti al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere frequenta Alessandra, dama di Verona, ma Gemma ha qualcosa da dire sul modus operandi del Gabbiano.

12 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Nella puntata di oggi, giovedì 12 aprile, al trono over di Uominine Donne si parlerà ovviamente di Giorgio Manetti, che sta frequentando Alessandra. Giorni fa, il Gabbiano si è recato a Verona dalla dama a cui ha regalato una borsa. La notizia fa sbottare Gemma Galgani che rivela che in passato anche lei ha ricevuto lo stesso regalo dal cavaliere, insinuando che il Manetti usa sempre lo stesso copione per le sue conquiste. Il cavaliere reagisce in malo modo, ma riportare la calma ci pensa Alessandra che racconta della sua visita a Firenze: “Siamo stati bene, io sono stata bene… L’ho visto solare, ci siamo divertiti abbiamo girato per Firenze…”. La dama ha solo belle parole per il cavaliere: “Giorgio, quando ci sei, sei dedicato”. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine Giorgio ha parlato della sua conoscenza con Alessandra: “C’è questa nuova corteggiatrice che venuta a Verona per conoscermi, la trovo molto interessante. È un buon inizio”.

Giorgio mai stato interessato a Gemma?

Negli ultimi giorni anche due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, hanno commentato il rapporto tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. A parlare dalle pagine di Uomini e Donne Magazine sono Antonio Jorio e Annamaria Pancallo. “Non vanno dati consigli a Gemma: ha sempre fatto di testa sua. Sa quante volte mi ha detto: “Sì, hai ragione” ma poi ha fatto quello che le pareva? La prima volta che uscì con Giorgio, le dissi: “A lui non gliene frega niente di te“. Avevo ragione”, ha detto l’ex tronista. “Ammiro che una donna della sua età si metta in gioco senza riserve e si viva le sue esperienze senza filtri. Non è facile essere attaccati continuamente e rimanessero sempre se stessi. Le auguro di incontrate l’amore”, ha aggiunto Annamaria. Semopre sulle pagine di Umoine e Donne Magazine, Giorgio ha confermato di non essere stato innamorato di Gemma, ma che la dama aveva delle caretteristiche che gli piacevano.

