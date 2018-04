GRANDE FRATELLO 2018/ Cristiano Malgioglio non sarà solo un opinionista: "Ci saranno situazioni divertenti"

Grande Fratello 2018: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo non saranno solo due semplici opinionisti. La conferma arriva dallo stesso cantante, ecco le sue dichiarazioni.

12 aprile 2018 - agg. 12 aprile 2018, 8.21 Stella Dibenedetto

Grande Fratello

Cristiano Malgioglio avrà un ruolo importante nella nuova edizione del Grande Fratello 2018, ormai prossima alla partenza. L'annuncio era arrivato qualche giorno fa dalla stessa Barbara d'Urso che a Pomeriggio Cinque aveva dichiarato: "Abbiamo deciso di prendere come opinionisti e non solo, la coppia formata da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo". Un particolare certo non era sfuggito ai più attenti ovvero il fatto che Malgioglio e la Izzo non saranno solo due semplici opinionisti, ma a loro verrà riservato anche qualche altro compito. Le varie opzioni si erano subito diffuse sul web, soprattutto da parte di chi si diceva certo che i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 2 avrebbero in qualche modo potuto fare ritorno nella casa nella quale già hanno soggiornato durante la loro precedente esperienza. Sulla questione è tornato anche Malgioglio, intervistato da TgCom: "Ho detto più volte che non sarei tornato a fare l'opinionista, infatti il mio ruolo non sarà solo quello. Non posso anticipare nulla, ma ci saranno delle situazioni molto divertenti. Non mi fare parlare che mi sciolgono subito il contratto". [Agg. di Dorigo Annalisa]

I PRIMI NOMI DEL CAST

Ancora pochi giorni e la porta rossa della casa più famosa d’Italia si riaprirà. Martedì 17 aprile prenderà ufficialmente il via il Grande Fratello 2018 che avrà un cast diviso tra personaggi sconosciuti e volti più o meno noti al pubblico. Dopo Luigi Mario Favoloso, Matteo Gentili, Lucia Bramieri, Michael Terlizzi, Camilla Lucchi, Simona Coccia e il Ken Umano, spuntano i nomi di altre due concorrenti. Secondo la rubrica Pillole di Gossip di Alfonso Signorini sul settimanale "Chi", nella casa del Grande Fratello 2018 dovrebbero entrare due bellezze mozzafiato. La prima dovrebbe essere Mila Suarez, considerata la sosia di Belen Rodriguez. La modella, nonché ex fidanzata di Alex Belli, sarebbe pronta a varcare la porta rossa per conquistare la popolarità e il grande pubblico. Un’altra bellezza che potrebbe far sognare gli inquilini maschi della casa di Cinecittà dovrebbe essere Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi. Per il momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermati. Quel che è certo è che nella casa ci saranno volti noti come ha confermato Barbara D’Urso. chi tuttavia non è d'accordo con la presenza di volti noti nella casa è Malgioglio: “Ho letto che ci sono anche tanti personaggi non famosi ma già visti in tv, che però io non conosco. Sicuramente saranno interessanti, anche se a mio avviso il Gf Nip deve essere fatto da persone che non abbiamo visto, di cui non si conosce nulla della loro vita”, ha dichiarato a Tgcom24.

GRANDE FRATELLO 2018: PRIMI DETTAGLI SULLA CASA

La casa del Grande Fratello 2018 è stata allestita negli stessi spazi di quella che ha ospitato gli inquilini vip di Ilary Blasi. L’arredamento, però, è stato rinnovato. Nuovi arredi e nuovi colori per rendere la cosa più allegra considerando che i concorrenti vivranno nella casa durante i mesi primaverili. Esattamente come è accaduto nella versione vip del reality, ci sarà una specie di tugurio che è stato arredato con mobili che ricordano l’estate. All’interno della casa, dovrebbe esserci la zona giorno e la zona notte oltre ad una camera degli ospiti che ospiterà un personaggio che andrà a trovare gli inquilini ufficiali trascorrendo con loro qualche notte come avvenne nell’ultima edizione del reality nel corso della quale Rocco Siffredi entrò nella casa trascorrendo una notte con i concorrenti. Per la nuova edizione del reality, dunque, è davvero tutto pronto.

