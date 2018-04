Grande Fratello 2018, Mediaset Extra/ Orari e diretta: telecamere spente di notte. Daytime live su La5

Grande Fratello 2018: Mediaset dice addio alla diretta notturna dalla Casa. Ecco tutti gli appuntamenti live su Mediaset Extra, La5 e i daytime su Canale 5 e Italia 1.

12 aprile 2018 Emanuela Longo

Grande Fratello 2018

A meno di una settimana dall'inizio della quindicesima edizione del Grande Fratello 2018 condotta da Barbara d'Urso, ormai i lavori sono quasi terminati. La padrona di casa, da giorni, sta supervisionando personalmente ciò che avviene nella Casa di Cinecittà, dove si stanno ultimando le ultime operazioni di montaggio dell'abitazione che diventerà super spiatissima, ma non come di consueto. Questo perché la diretta, quest'anno, non sarà 24 ore su 24 come accaduto anche per la precedente versione Vip. Il blog televisivo DavideMaggio.it ha anticipato la presenza di maggiori finestre live nel corso della giornata, salvo poi lasciare più in "disparte" i concorrenti nella fascia notturna. Nessun canale, dunque, seguirà in diretta le gesta in notturna dei nuovi protagonisti del reality, questo forse anche per evitare momenti potenzialmente scabrosi e imbarazzanti destinati a produrre polemiche su polemiche le quali, questa volta, sarebbero gestite in prima persona proprio da Carmelita. Sappiamo bene, infatti, che la sera è il momento preferito per lasciarsi andare a confessioni peccaminose, effusioni o frasi fuori luogo, complice anche le luci soffuse e il cielo stellato. Proprio questa decisione presa dal Biscione ha però già prodotto le prime perplessità, ma per gli appassionati da parte degli appassionati del reality che proprio nelle ore notturne sono abituati ad osservare le confidenze intime dei coinquilini della casa più spiata d'Italia.

GLI APPUNTAMENTI LIVE E IN DAYTIME

Tra cinque giorni, i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2018 varcheranno la fatidica Porta Rossa. Barbara d'Urso ha già annunciato che sarà un "cast pazzesco", in attesa della nuova anticipazione che ha promesso di rivelare nel corso della nuova puntata di oggi di Pomeriggio 5. Intanto, mentre resta ancora cocente la delusione in riferimento alla decisione di Mediaset di dire addio alla diretta notturna, certamente la più interessante, quali saranno gli altri appuntamenti con il padre di tutti i reality, in partenza dal prossimo 17 aprile? Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, i fan del programma potranno sintonizzarsi dalle 10:00 alle 2:00 di notte su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre. Interessante la fascia serale dalle 20:45 alle 2 prima che le telecamere possano spegnersi sui nuovi protagonisti del Gf. Su La5, la diretta sarà caratterizzata da ben due finestre, dalle 12 alle 14 e poi dalle 18:10 alle 19:50. Immancabile poi l'appuntamento con il daytime (non in diretta) alle 16:10 su Canale 5 e poi alle 19:15 su Italia 1. Pronti a gustare le nuove avventure del Grande Fratello di Barbara d'Urso?

