IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE/ Su Iris il film con Kirsten Dunst (oggi, 12 aprile 2018)

Il giardino delle vergini suicide, il film in onda su Iris oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Kirsten Dunst, James Woods e Josh Hartnett, alla regia Sofia Coppola. Il dettaglio.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE JAMES WOODS

Il film Il giardino delle vergini suicide va in onda su Iris oggi, giovedì 12 aprile 2018, a partire dalle 23.30. Con una giovanissima Kirsten Dunst che interpreta il personaggio di Lux Lisbon, la pellicola è stata diretta nel 1999 da Sofia Coppola, famosa regista cinematografica americana e figlia della grande Francis Ford Coppola. Tra le sue più importanti opere cinematografiche troviamo Lost in Translation - L'amore tradotto, A very Murray Christmas e L'inganno. In veste di attrice ha preso parte a grandi kolossal come Il padrino, I ragazzi della 56a strada, The Cotton Club e Star Wars episodio I - La minaccia fantasma. Il cast di protagonisti ha coinvolto importanti personalità del cinema americano come James Woods, Josh Hartnett e Michael pare. L'intera trama ha tratto ispirazione dall'opera romanzata omonima da Jeffrey Eugenides. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE, LA TRAMA DEL FILM

La famiglia Lisbon vive in un piccolo quartiere periferico di Detroit. La signora Lisbon è una madre molto severa che sorveglia con estrema attenzione i suoi figli, osteggiando in qualsiasi modo la loro età adolescenziale. D'altro canto il signor Ronald Lisbon si guarda bene dall'intervenire nelle decisioni più importanti senza contrastare la supremazia dittariale di sua moglie. La situazione però, degenera quando Cecilia, la più grande delle cinque figlie dei Lisbon, prova a suicidarsi. Il tentativo per fortuna, non va a buon fine spingendo sua madre, su consiglio di alcuni assistenti sociali, ad organizzare un party per tentare di risollevare il morale di sua figlia. Ma il tentativo va a vuoto perché Cecilia si getta dal balcone di casa perdendo la vita. Tuttavia l'episodio viene etichettato come un semplice e tragico incidente dall'intera comunità. Gli amici e i coetanei di Cecilia, però, conoscono a fondo le problematiche che affliggono la famiglia Lisbon e tentano così ricontattare le altre sorelle nel tentativo di aiutarle.

