Ida e Riccardo/ Uomini e Donne, la dama mette alle strette il cavaliere: “Provi qualcosa per me?”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri al trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi la dama mette alle strette il cavaliere: “Privi qualcosa per me?”

12 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida e Riccardo

Al trono over di Uomini e Donne si continua a parlare della burrascosa relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata di ieri è stato mandato in onda un filmato sulle ultime vicende dei due, che in uno degli ultimi appuntamenti del programma si erano scambiati un bacio appassionato dietro le quinte che sembrava aver sancito un momento di serenità. Ma non è stato così. “Dopo questo bacio mi sono detta: finalmente sistemiamo le cose. Lui non riesce ad andare avanti la storia di Sossio”, ha detto la dama aggiungendo che era pronta a partire per Taranto per stare insieme a Riccardo anche solo mezz’ora, ma lui le ha detto di non andare. Ida sostiene di aver cercato di recuperare, mentre Riccardo ribadisce di voler riflettere sul loro rapporto e di non averla mai perdonata di aver preferito ballare con Sossio diverse settimane fa. Il cavaliere accusa Gianni di essersi intromesso suggerendo alla dama di ballare con il rivale, mentre Tina se la prende con il cavaliere che si attacca a cose futili. Sossio si intromette e dà del pagliaccio a Riccardo, che chiede di uscire “per fare due passi”, ma mentre passa vicino al rivale lo provoca e il calciatore si getta la suo inseguimento, bloccato da Salvatore. Stranamente Gianni difende Riccardo, comprendendo la reazione dell’uomo alle continue offese di Sossio. L’opinionista spiega che Riccardo ha detto una frase che in dialetto pugliese è un intercalare.

Ida mette alle strette Riccardo

Interviene anche Tinì: “Ida e Riccardo si vogliono un mondo di bene… ma sono due arieti, focosi, con un fortissimo ego, dominanti… devono darsi una regolata… solo così riusciranno ad amarsi” e invita Ida a seguire Riccardo dietro le quinte. Ma la donna si siede nuovamente nel parterre. Maria De Filippi cerca di portare la pace tra i Riccardo e Sossio, invitandoli a chiedersi scusa reciprocamente e così il pugliese rientra in studio per stringere la mano a Sossio. Il cavaliere si risiede in mezzo allo studio, mentre Ida dice di non voler più chiarirsi con lui. A questo punto il cavaliere si sfoga: “Lei dice che sono io la causa di tutti i suoi problemi e che un uomo come me lo ha già conosciuto in passato!”. Sembra davvero impossibile trovare un punto di contatto per ripartire. Nella puntata di oggi, giovedì 12 aprile, continua il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni rivelate da un video di Witty, Ida e Riccardo si ritroveranno nel backstage per un nuovo chiarimento e la dama metterà alle strette il cavaliere: “Provi qualcosa per me sì o no?”. Cosa risponderà Riccardo?

© Riproduzione Riservata.