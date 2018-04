Il Segreto / Camila affronta Aquilino, cosa nascondono i pettegolezzi del paese? (anticipazioni 12 aprile)

Il Segreto, anticipazioni 12 aprile: preoccupata dai pettegolezzi di Puente Viejo, Camila affronterà aquilino, chiedendogli la verità sulla sua presunta liaison con...

12 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Gli abitanti di Puente Viejo, nelle prossime puntate de “Il Segreto", saranno tutti alle prese con un nuovo pettegolezzo che vorrebbe Beatriz e Aquilino sempre più intimi. Sconvolta dal chiacchiericcio sempre più insistente dei suoi paesani, Camila ha cercato di vederci chiaro e, per fare il punto su tutta la questione, ha affrontato il protagonista dell’intera faccenda, Aquilino. Messo alle strette dalla Dos Casas, l’uomo ha negato ogni suo coinvolgimento sentimentale con Beatriz, prendendo le distanze dai pettegolezzi e dalla storia che lo vorrebbe ormai al suo fianco in una relazione sentimentale. In seguito all'accesissimo confronto con Camila, la piccola Beatriz sarà sempre più preoccupata sulla punizione che potrebbe ricevere da Hernando. Lui, però, sarà sempre più preoccupato dai suoi problemi economici e per questo sarà del tutto assente dalle questioni che riguardano la sua famiglia.

IL SEGRERO, I SENSI DI COLPA DI PRUDENCIO

Afflitto dai sempre più insistenti sensi di colpa, Prudencio comincerà a pensare a l’unica soluzione in grado di dare un po’ di sollievo ai suoi sbagli: consegnarsi alla guardia Civile e ammettere tutta la sua responsabilità nella tragica vicenda che ha portato alla morte la figlia di Julieta. Quest’ultima, che nelle puntate più recenti de il Segreto ha fatto perdere le proprie tracce fino a non presentarsi ai funerali di sua figlia, tenterà di suicidarsi, ma qualcosa, alla fine, metterà fine al suo oscuro proposito. Hernando, invece, continuerà a disperarsi a causa dei problemi economici che hanno investito la sua azienda e, incapace di prendere una decisione, rifletterà sulla possibilità di vendere ogni cosa e cedere ciò che ha faticosamente costruito negli ultimi anni. Dos Casas però non sa che Camila, determinata a salvarlo dal baratro, ha intenzione di chiedere a Nicolas un aiuto economico.

