Irene Finotti/ La rivincita della 31enne dopo gli atti di bullismo subiti (Maurizio Costanzo Show)

Irene Finotti, Maurizio Costanzo Show

Irene Finotti ha fatto del suo dramma la sua battaglia personale ed infine la propria rivincita contro chi ha deciso di bullizzarla sul web. La 31enne infatti è caduta nella trappola chiamata 'pull a pig', in cui si fa credere alla vittima di turno di essere attraente con il solo scopo di farla cadere in una trappola social. Irene Finotti ha infatti rivelato il suo dramma nei mesi scorsi, dopo essere stata attirata nella ragnatela di un ragazzo che le ha fatto credere di corteggiarla solo per poi pubblicare online alcuni suoi scatti intimi. Il tutto per acchiappare like e consensi, per deriderla per via dei kg in più. "Ma i maiali sono loro", commenta Irene a Il Fatto Quotidiano. Questa sera, giovedì 12 aprile 2018, Irene Finotti racconterà la sua storia al Maurizio Costanzo Show, un dramma da cui è uscita grazie alla forza ritrovata ed al sostegno dei genitori. Una storia che ha dei contorni molto simili a quella di tante altre che hanno impegnato le pagine di cronaca italiana e che a volte hanno spinto la vittima verso il suicidio.

Il cyberbullismo è la più moderna frontiera usata dai leoni da tastiera, da coloro che dietro ad uno schermo riescono a sentirsi grandi. L'obbiettivo non è diverso da chi adopera invece il bullismo nella vita reale, faccia a faccia: denigrare, insultare, isolare. Ed è così che è successo anche ad Irene, anche se il tutto è avvenuto online perché in quel periodo la ragazza aveva deciso di confinarsi sui social piuttosto che uscire. Lo ha raccontato di recente a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, durante un'assemblea d'istituto dell'Ipsia Cristoforo Colombo, in cui ha consigliato agli studenti di stare lontani specialmente di chi si nasconde dietro profili falsi e finte adulazioni.

IRENE FINOTTI: LA LOTTA CONTRO IL CYBERBULLISMO

La lotta contro il cyberbullismo per Irene Finotti è iniziata con una profonda sofferenza interiore. Quando ha scoperto che C, un ragazzo conosciuto in un gruppo privato di Facebook, l'aveva solo raggirata, si è rifugiata nel suo dolore ed ha iniziato a prendere degli antidepressivi. Ha temuto persino di perdere il lavoro, a causa di quegli scatti intimi che il ragazzo le aveva scattato nel corso di tre giorni trascorsi 'come fidanzatini', sottolinea Il Resto del Carlino. Delle giornate create ad hoc da questo ragazzo solo per farle credere di essere innamorato di lei. Tutto finto, tanto che non appena conclusa l'esperienza romantica, C ha informato Irene che fra loro non poteva nascere nulla. Ed è da lì che sono nate le prime battute e frecciatine ed infine è stata pubblicata una sua foto che in poco tempo è stata presa di mira anche da altre persone. Sempre online e grazie a profili falsi, sufficienti perché gli haters riuscissero a nascondersi anche agli occhi della Polizia Postale.

Da quel dramma Irene tuttavia ha tratto anche la forza che l'ha portata infine a reagire, perdere 50 kg ed incontrare il suo attuale fidanzato. Non è stato di certo semplice, ma possibile grazie alla sua decisone di cancellare l'iscrizione da tutti i gruppi Facebook incriminati. Ed anche se è riuscita ad uscire da quel brutto periodo, la paura rimane ancora oggi. Irene infatti continua a temere che quella foto, diventata la sua gogna mediatica, possa di nuovo riemergere dall'oscurità del web o che qualcuno possa ancora una volta prenderla di mira sui social.

