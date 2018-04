Isola dei Famosi 2018/ Finale a rischio per Amaurys Perez? Doppio colpo basso per Bianca Atzei

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Amaurys Perez nella bufera dopo la dura lite con Jonathan Kashanian. Scoop e rivelazioni scomode per Bianca Atzei...

12 aprile 2018 Anna Montesano

Amaurys Perez, Isola dei Famosi 2018

Ci aspettavamo un'ultima settimana rilassata e in aromonia tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ormai pronti a fare il loro ritorno in Italia; invece non è andata così. Le tensioni in Honduras sono davvero alle stelle e sintomo di un malessere di fondo dei naufraghi dopo ormai 80 giorni di 'isolamento' dalla loro vita. Ne è prova la forte lite nata tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian, che ha sollevato molteplici critiche sul web. Quelle più dure sono però per l'ex pallanuotista, il motivo è ben spiegato dal commento di questa telespettatrice: "Amaurys pessimo! Grande arrogante! Gli brucia ancora l'uscita della Mancini! Ha durante la settimana momenti di ira e poi va "chiarendo" diventando un agnellino! E in puntata sputa nuovamente veleno su tutti coloro che non fanno parte del suo gruppo di Monopoli! Amaurys non vincerai".

BIANCA ATZEI NEL MIRINO DI FILIPPO NARDI E NON SOLO

E se in Honduras i naufraghi si destreggiano tra liti, tensioni e polemiche, dall'Italia arrivano gossip, accuse e rivelazioni shock su uno dei finalisti. La protagonista delle confessioni fatte da Filippo Nardi ed Eva Henger a Casa Signorini è Bianca Atzei. Il primo ha dichiarato che la Atziei gli avrebbe detto: “Bianca ha detto che con il mio cachet non si sarebbe alzata dal divano!”. Soprendenti, ancora, le parole della Henger. Secondo le indiscrezioni rivelate nel salotto di Alfonso Signorini, La Atzei avrebbe un debole per... Nino Formicola! “A Bianca piacciono gli uomini grandi… A lei piaceva Nino… - svela la Henger - Allora quest’ultimo l’ha chiamata da una parte, dicendole che ha una compagna…Inoltre gli ha anche detto che per lui è un po’ troppo giovane…Lei poi è andata da Filippo, dicendo che era un po’ troppo poco stagionato, ma andava comunque bene…” Una rivelazione che ha lasciato tutti, lo stesso Signorini, incredulo. Cosa risponderà la Atzei quando verrà messa di fronte a questo scoop?

