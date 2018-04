LA CADUTA - GLI ULTIMI GIORNI DI HITLER/ Su Rai 3 il film con Bruno Ganz (oggi, 12 aprile 2018)

La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, alla rergia Oliver Hirschbiegel. Il dettaglio.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE ALEXANDRA MARIA LARA

Il film La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta nel 2004 da Oliver Hirschbiegel, regista nato in Germania nel 1957 e reso celebre da pellicole cinematografiche come L'ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven, Invasion, Diana - La storia segreta di Lady D e Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia. Nel cast di protagonisti di La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler troviamo interpreti come Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler e Heino Ferch. La pellicola è diventata in brevissimo tempo un vero e proprio fenomeno mediatico che appassionò milioni di fan in giro per il mondo. L'ottimo riscontro da parte del pubblico internazionale ha poi generato una lunga serie di parodie che sono spopolate sul web dopo l'uscita del film al cinema nel 2004. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA CADUTA - GLI ULTIMI GIORNI DI HITLER, LA TRAMA DEL FILM

La seconda guerra mondiale è ormai quasi conclusa e l'inarrestabile avanzata dell'esercito nazista sembra ormai un lontano ricordo. Il Terzo Reich sta infatti per cadere una volta e per tutte per mezzo dell'assedio russo. L'esercito sovietico sta bombardando Berlino, con Hitler che viene svegliato nel cuore della notte. Mentre i collaboratori del Fuhrer cercano di convincere quest'ultimo ad allontanarsi dalla capitale tedesca, l'esercito nazista prepara un accordo di resa da consegnare alle forze alleate. Intanto in un quartieri periferici di Berlino, alcuni militanti della Gioventù hitleriana tentano di rafforzare le proprie difese. Il resto del film narra con una precisione storica disarmante i giorni che precedettero la caduta del Terzo Reich e la simultanea fine del mito di Hitler.

