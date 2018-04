LA SCONOSCIUTA/ Su Iris il film di Giuseppe Tornatore (oggi, 12 aprile 2018)

La sconosciuta, il film in onda su Iris oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Ksenia Rappoport e Michele Placido alla regia Giuseppe Tornatore. La trama del film nel dettaglio.

12 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ALLA REGIA GIUSEPPE TORNATORE

Il film La sconosciuta va in onda su Iris oggi, giovedì 12 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Giuseppe Tornatore, a interpretarla sono Ksenia Rappoport e Michele Placido. La trama de La sconosciuta, come spesso accade nelle opere cinematografiche dirette da Giuseppe Tornatore, è estremamente impegnata e affronta il delicato argomento della tratta delle prostitute provenienti dall'Europa orientale. La critica italiana ed europea ha elogiata ampiamente il film, sottolineando anche l'estrema bravura dell'intero cast attoriale. Nei panni di personaggi secondari troviamo anche Alessandro Haber, Piera Degli Esposti, Pino Calabrese e Ángela Molina. Le musiche e la colonna sonora del film hanno potuto contare su un grande maestro italiano di caratura internazionale come Ennio Morricone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA SCONOSCIUTA, LA TRAMA DEL FILM

Dopo un passato tormentato come prostituta, Irene è pronta a dire addio alla sua vecchia vita. Decide così di trovare un lavoro e riesce ad essere assunta presso un condominio di lusso in veste di donna delle pulizie. Ma Irene ha, in realtà un secondo fine. In quello stesso condominio, vivono gli Adacher, una famiglia molto ricca ed influente. Poco dopo, in seguito ad un misterioso incidente accaduto alla baby sitter della piccola Tea Adacher, Irena la sostituirà. Ma perché quest'ultima ha tanto interesse ad avvicinarsi alla famiglia Adacher? Come si scoprirà nel corso del film, Irene diversi anni prima era rimasta incinta e poi costretta a dare via la sua bambina. Dopo aver rinvenuto nell'appartamento degli Adacher diversi documenti, Irene è più che mai convinta che Tea sia proprio sua figlia.

