LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni e ospiti 12 aprile: Clara Alonso, Eleonora Giorgi e Samuel Peron

12 aprile 2018 Redazione

Oggi pomeriggio, giovedì 12 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri, mercoledì 11 aprile, il programma di Rai 1 ha raccolto 1.318.000 spettatori con l’11% di share nella prima parte e 1.849.000 telespettatori con il 15.1% nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini, che sarà “affiancata” da una mascotte della Juventus. La conduttrice è infatti una juventina sfegatata e ieri sera ha sicuramente sofferto l’uscita dalla Champions League della sua squadra. Ospite in studio sarà l’attrice argentina Clara Alonso. Divenuta famosa per il ruolo di Angela Saramego nella serie Disney “Violetta”, Clara Alonso è la protagonista - al fianco di Sergio Castellitto - ne “Il tuttofare” di Valerio Attanasio, primo film dello sceneggiatore di “Smetto quando voglio”.

Eleonora Giorgi e Samuel Peron ballano il tango

Protagonisti della puntata di oggi de La vita in diretta saranno anche Eleonora Giorgi e Samuel Peron, concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. La coppia è stata eliminata dal talent, ma spera ancora di tornare in gara grazie al ripescaggio. Nei giorni scorsi Eleonora Giorgi e Samuel Peron sono tornati in sala prove: “Ho passato tre serata a esaminare i balletti di tutti i concorrenti. Ho capito una cosa. Io se dovessi ricominciare Ballando con le stelle chiederei di farlo nel ruolo dell’uomo, nel ballo moderno fanno tutto le donne… Io voglio ballare con Samanta”, ha scherzato la Giorgi su Instagram. Eleonora Giorgi e Samuel Peron balleranno in diretta dalla sala prove il tango.





