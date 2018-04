Luca Argentero compie 40 anni / I suoi più grandi successi al cinema e in televisione

Luca Argentero spegne oggi 12 aprile le sue prime 40 candeline: il debutto in televisione al Grande Fratello e il successo nel mondo del cinema italiano e internazionale.

12 aprile 2018 - agg. 12 aprile 2018, 9.52 Annalisa Dorigo

Luca Argentero

Dopo l'esordio al Grande Fratello, Luca Argentero di strada ne ha fatta tanta a partire nella prima apparizione nella serie I Carabinieri nel 2005. Il mondo del cinema è arrivato nel 2006 nel film A casa nostra di Francesca Comencini anche se il vero successo è cominciato nel 2007 prima grazie alla pellicola Saturno contro, diretta da Ferzan Özpetek, e successivamente in Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini. Nel 2008 è stata la volta di Solo un padre di Luca Lucini, mentre l'anno successivo ha interpretato ancora una volta un ragazzo omosessuale in Diverso da chi? di Umberto Carteni. L'interpretazione di Piero gli ha valso la prima candidatura al David di Donatello. Un successo costante con collaborazioni illustri, come nel caso de Il Grande sogno, diretto da Michele Placido, e la commedia romantica Oggi Sposi. Oltre al cinema, nel quale continua ad essere grande protagonista, Argentero si è dilettato nella sua carriera anche nel teatro, continuando a strizzare l'occhio alla televisione. Celebre soprattutto la sua conduzione de Le Iene nel 2011, al fianco di Ilary Blasi ed Enrico Brignano.

IL DEBUTTO AL GRANDE FRATELLO

Luca Argentero compie oggi i suoi primi 40 anni, ben 15 dei quali sono stati vissuti sotto i riflettori della televisione e del cinema. Non tutti sanno che uno degli attori italiani più amati ed apprezzati in Italia e all'estero in realtà ha debuttato al Grande Fratello, nella prima edizione condotta da Barbara d'Urso. Fu quello un trampolino di lancio che gli permise di farsi notare dagli stilisti e che Argentero oggi non rimpiange, pur ammettendo che sicuramente non rifarebbe una simile esperienza. Qualche tempo fa, infatti, intervistato da Adnkronos, l'attore piemontese ha confessato: "Ero un ragazzo allora, ricordo l'esperienza sempre con affetto. Mi ha portato a fare tutto quello che ho fatto in questi anni. Ma nella mia situazione, ora, sicuramente non lo rifarei con tutto il rispetto per la trasmissione". Dal debutto del 2003 è passata davvero molta acqua sotto i ponti, con il ruolo in diverse serie televisive e in ben 21 film (alcuni dei quali girati negli Stati Uniti).

LUCA ARGENTERO FESTEGGIA 40 ANNI: LA SUA CARRIERA

Nato a Torino il 12 aprile 1978, Luca Argentero spegne oggi le sue prime 40 candeline. Per l'occasione, la rivista Vanity Fair ha stillato una classifica divisa in otto punti delle ragioni per cui è tanto amato in Italia, tanto da essere considerato una sorta di Brad Pitt nostrano. Tra i punti presi in considerazione dal tabloid, in primis il suo sapere una persona piena di fascino ma allo stesso tempo il classico ragazzo della porta accanto: "Non fa nulla per farsi notare, eppure ammalia proprio con il suo sguardo tra il timido e il malinconico". Argentero può inoltre vantare gran seguito sui social, nei quali ottiene costanti commenti positivi da parte del suo nutrito seguito di followers, in primis del gentil sesso. Ma in questa classifica di Vanity Fair non può mancare il merito di essere un self made man: dopo avere conquistato un laurea in Economia e Commercio, pagandosi da solo gli studi, Argentero è riuscito ad avere ruoli importanti in film quali Saturno Contro di Ferzan Ozpetek e arrivando a recitare accanto a Julia Roberts in Mangia, Prega, Ama.

