Lory Del Santo e Marco Ferri, rivelazioni shock a Pomeriggio 5: “Ci siamo baciati!”, Barbara d’Urso indaga e domanda anche come bacia l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi.

12 aprile 2018 Valentina Gambino

Dopo le precedenti rivelazioni di Lory Del Santo confermate anche da Marco Ferri, ieri durante Pomeriggio 5 è arrivata la nuova rivelazione. La showgirl si fa vedere sempre meno in compagnia di Marco Cucolo (lui è pronto per entrare nella Casa del Grande Fratello?) e così, ha tempo di parlare anche di ex fidanzati e passioni mai – effettivamente – consumate. L’influencer sbarcato sull’Isola dei Famosi per esempio, ha riacceso il suo interesse, tanto da parlarne molto spesso durante i programmi della ruspante conduttrice napoletana. La Del Santo infatti, ha esordito svelando un inedito retroscena che riguarderebbe un loro secondo incontro che però sarebbe capitato prima dei due giorni passati a Cannes. Tra loro anche un bacio, delicato, unico e indimenticabile. “L'avevo invitato a casa mia per guardare una partita. In un secondo momento è tornato a casa mia per un saluto e c'è stato un bacio seguito da un abbraccio. Ho pensato che qualcosa potesse nascere, così l'ho invitato al weekend. È stato un bacio breve ma promettente”.

Lory Del Santo, dopo avere dichiarato di essersi baciata con Marco Ferri, non si è fermata qui ed ha aggiunto altri dettagli sulla tenera e dolce esperienza vissuta tanti anni fa con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018. “La luce era andata via - dice - e nell'oscurità c'è stato questo bacio. Ho sentito dei rumori in casa e siccome non mi piacciono i sibili mentre faccio qualcosa, è finito tutto subito”. Barbara d’Urso, dopo questo racconto è rimasta letteralmente sconvolta, tanto da volere indagare meglio sulla faccenda di gossip: "Come bacia Marco Ferri?", ha domandato. La risposta di Lory Del Santo di certo non si è fatta attendere: “Ha una bellissima bocca - e conclude in bellezza - aveva una maglietta stretta, molto aderente, non serviva che se la togliesse, si vedeva già tutto, è bastato così”. Questa storia, conoscendo Lady Cologno, non finirà di certo qui… ci aspettano a breve altri piccantissimi dettagli.

