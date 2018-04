Luca Onestini e Raffaello Tonon/ La "coppia" del Gf Vip torna in tv (Maurizio Costanzo Show)

Luca Onestini è geloso di Ignazio Moser? Secondo Cecilia Rodriguez è proprio così e sarebbe questo il motivo per cui i due gieffini non sono mai riusciti ad andare oltre la pacifica - e obbligatoria - convivenza. Un legame del tutto diverso da quello che l'ex tronista di Uomini e Donne ha stretto fin dal suo ingresso con Raffaello Tonon e che ha permesso ad entrambi di diventare in poco tempo la coppia più amata del reality. Secondo la Rodriguez infatti Luca e Ignazio non sono mai riusciti ad andare d'accordo per una chiara gelosia, un punto di vista che l'argentina condivide con il fratello Jeremias. Fra i due 'clan' gieffini è nata una vera e propria lotta sui social, che tuttavia sembrano non riguardare i followers di Luca e Ivana Mrazova, ma solo i fan di Cecilia e Nacho, come viene soprannominato Moser fin dai tempi della Casa. Questa sera, giovedì 12 aprile 2018, vedremo inoltre Luca Onestini e l'amico Raffaello Tonon ritornare a sedersi nel salotto del Maurizio Costanzo Show, dove sono intervenuti spesso e volentieri. La loro unione del resto è racchiusa anche in un recente post, dove la coppia più amata della tv è immortalata in una foto che riprende entrambi schiena contro schiena, mentre si guardano sorridenti. 'Il miglior antidoto contro i problemi, lo stress e le difficoltà', scrive Luca senza evitare di ironizzare anche sull'espressione 'da allocco' dell'amico.

IL RAPPORTO COSTRUITO AL GF VIP

Diversi eppure compatibili, il carnefice e la (finta) vittima: Luca Onestini e Raffaello Tonon sono riusciti a catturare l'attenzione del pubblico italiano grazie all'amicizia sbocciata fra loro al Gf Vip 2. E c'è già qualche ammiratore che spera presto vederli volare verso la Rai, magari per affrontare le peripezie di Pechino Express, il programma condotto storicamente da Costantino della Gherardesca. Le loro foto sui social catturano sempre svariate migliaia di like, a dimostrazione che il clamore suscitato nella Casa non è ancora scemato. Gli 'Oneston', come sono stati ribattezzati dal pubblico, continuano a mietere successo grazie ad una formula semplice fatta di amicizie e contrasti. Luca è solare ed ha fatto della frase 'Umore alto tutta la vita' un vero e proprio tormentone. Raffaello è noto per essere burbero e polemico, ma anche giusto e attento ai veri valori della vita. Come già accaduto per Daniele Bossari, che ha vinto l'edizione del reality proprio grazie alla sua sincerità, anche Luca e Raffaello sono riusciti ad ottenere una forte popolarità grazie alla stessa formula. Una visibilità che del resto l'ex tronista non era riuscito ad ottenere grazie all'unione con il primo coetaneo a cui si era affiancato nella casa, Jeremias Rodriguez.

