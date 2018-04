Margherita Zanatta in ospedale/ La foto con la mascherina e il post che allarma: "Sono scomparsa dai social.."

Margherita Zanatta con una mascherina in ospedale. Cos'è accaduto all'ex gieffina? La foto e il messaggio allarmano i fan: "Spero poi di potervi raccontare una storia a lieto fine"

12 aprile 2018 Anna Montesano

Margherita Zanatta

Margherita Zanatta, ex gieffina e opinionista fissa di Barbara D'Urso, da qualche tempo è scomparsa dal piccolo schermo oltre ad essere poco presente sui social. Molti hanno iniziato a chiedersi come mai la Zanatta non fosse più tra gli opinionisti di Pomeriggio 5 e fosse quasi scomparsa dal web quando è sempre stata molto attiva e presente con i suoi follower. Una spiegazione, che purtroppo preoccupa, arriva con uno scatto pubblicato proprio su Instagram da Margherita. Nella foto, l'ex gieffina dell'edizione 10 del realty show, indossa una mascherina e si trova in un ospedale. Una situazione che, inevitabilmente, fa presagire qualcosa di brutto o, comunque, di poco piacevole. A confermarlo sono le parole che la Zanatta accompagna alla foto in questione.

"Spero poi di potervi raccontare una storia a lieto fine"

"Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine. - esordisce Margherita Zanatta nel suo post su Instagram - Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri. La storia di una famiglia che si ama e che non smette di lottare. Mai". L'ex gieffina ancora scrive: "Nella frenetica routine della vostra vita, tra i miliardi di appuntamenti segnati in agenda, le incazzature del caso, il lavoro, l’amore, la palestra e tutto il resto - conclude - Cercate sempre di ritagliare uno spazio per le persone che amate sul serio: quel tempo non ve lo ridarà indietro più nessuno". Un messaggio che sembra far intendere che qualcuno a lei molto caro, probabilmente un familiare, possa star vivendo un momento drammatico. In attesa di chiarimenti, questa rimane solo un'ipotesi.

