Maria Monsé / Chi è? Il futuro è quello di mamma e moglie (Maurizio Costanzo Show)

Maria Monsé, il futuro che ha scelto è quella di mamma e moglie. Una dimensione ideale all'interno della sua famiglia. Un forte successo anche in televisione. (Maurizio Costanzo Show)

Maria Monsé ha trovato ad oggi una sua dimensione ideale all'interno della sua famiglia. Dopo aver registrato un forte successo in tv grazie al suo ruolo di prezzemolina che le ha permesso di apparire in diversi salotti mediatici, ad oggi ha deciso di voltare pagina e di dedicarsi alla famiglia. Non del tutto però, come dimostrano i diversi eventi mondani a cui ha partecipato solo nell'ultimo mese. Dalla partecipazione alla prima di Io c'è, il film del regista Alessandro Aronadio e con protagonisti Margherita Buy e Edoardo Leo, fino al prossimo Gala delle Margherite di Roma, che questa settimana darà il benvenuto alla primavera. Questa sera, giovedì 12 aprile 2018, vedremo inoltre Maria Monsé fra gli ospiti della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Sembrano quindi ormai finite quelle liti che spesso hanno visto la conduttrice scagliarsi contro Asia Nuccetelli, che non aveva esitato a criticare dalle pagine del settimanale Vero. Ora la conduttrice e attrice preferisce puntare altrove, ma chissà che questa sua nuova apparizione in tv non preannunci un ritorno in grande stile anche in altri contesti.

IL RUOLO DI MAMMA E FIGLIA

Il ruolo che Maria Monsé ha scelto per il suo futuro è quello di mamma e moglie. Lontana dal piccolo schermo italiano da anni, la prezzemolina è ritornata a parlare di sé di recente a Pomeriggio Cinque, in cui ha parlato del suo terzo matrimonio. Un'unione che la vede legata ancora una volta al marito Salvatore Paravia, da cui undici anni fa ha avuto la figlia Perla. L'obbiettivo della Monsé è chiaro: l'amore va rinnovato e non è escluso che ci si possa sposare anche ogni anno. Dopo tutto Liz Taylor, ha affermato la showgirl, si è presentata all'altare per sette volte, quindi perché non superarla? Il terzo matrimonio della Monsé e Paravia non riguarda tra l'altro una cerimonia civile, ma con tanto di velo bianco e passerella fino all'altare. Questa volta però sembra proprio che abbia contribuito anche la piccola Perla, suonando un brano con il flauto. In questi ultimi giorni, la Monsé ha inoltre partecipato all'inaugurazione del Cinecittà World al fianco di altri vip e volti noti italiani, per omaggiare il nuovo parco divertimenti che potrà contare su trenta diversi tipi di attrazioni.

