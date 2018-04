Marica Pellegrinelli è incinta?/ Foto, terzo figlio con Eros Ramazzotti? Spunta un pancino sospetto

Terzo bebè in arrivo per Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? Diva e Donne pubblica nel nuovo numero le immagini della modella con un pancino sospetto

12 aprile 2018 Anna Montesano

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, Diva e Donna

Spiaggia, sole e acque cristalline fanno da sfondo alle bellissime immagini che hanno come protagonisti Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il cantante e la sua bellissima compagna sono a Dubai dove, assieme ai figli, stanno godendosi una vacanza. Eppure i paparazzi sono sempre dietro l'angolo, pronti ad immortalare i Vip. Ed ecco che, nelle nuove immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, Marica Pellegrinelli viene fotografata in costume, con un particolare con non sfugge ai più attenti. Un pancino pronunciato e più presente del solito porta subito a credere che la modella e showgirl 30enne possa essere in dolce attesa. Marica potrebbe quindi essere incinta del terzo figlio con Eros Ramazzotti: ma è davvero così? O le rotondità appena accennate sul corpo esile della Pellegrinelli sono frutto di qualche peccato di gola?

Terzo bebè in arrivo? Scoop in attesa di conferma

Le immagini pubblicate dal settimanale “Diva e Donna” hanno scatenato il gossip su un possibile bebè in arrivo per il cantante e la modella. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli stanno insieme dal 2009. Sono già genitori di due bambini: Raffaella Maria, che ha sei anni, e Gabrio Tullio, di 3 anni. Le rotondità apparse in foto sollevano i rumors ma al momento si tratta soltanto di un'ipotesi senza certezza, in quanto nè Eros nè Marica ha confermato o smentito il gossip (del quale non è la prima volta che si parla). Sui social, intanto, entrambi hanno condiviso uno dei momenti più suggestivi della loro vacanza: dalla cena romantica ed esotica all'aperto, agli scatti tra le dune del deserto.

