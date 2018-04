Massimiliano Caroletti al Grande Fratello?/ Il marito di Eva Henger: "Sarei sempre vero ma questo spaventa"

Massimiliano Caroletti concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello? Lui si propone e ammette: "Sarei come sempre senza filtri, ma soprattutto sarei vero"

12 aprile 2018 Anna Montesano

Massimiliano Caroletti

Se Eva Henger è stata concorrente, e anche molto discussa, della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il marito Massimiliano Caroletti sarebbe pronto a mettersi alla prova in un altro ben noto reality che sta per avere inizio: il Grande Fratello. Il reality per eccellenza, nella sua versione Nip, inizierà martedì 17 aprile in prima e sotto la conduzione di Barbara D'Urso, che torna al timone dopo molti anni. Caroletti lo conferma nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola, dove ammette che sarebbe un ottimo elemento per la Casa più spiata di Italia, anche se al contempo potrebbe essere un elemento "scomodo", in quanto vero sempre, al 100% e in ogni situazione. Una possibilità, quella di partecipare, che al momento rimane solo un'ipotesi, visto che Caroletti non ha sostenuto neppure un provino.

Massimiliano Caroletti a sorpresa al Grande Fratello?

Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Caroletti al settimanale Oggi. "Grande Fratello? La Casa la smonterei pezzo per pezzo e pure tutti i piani segreti. Mi metterei a nudo ma farei squadra. - ammette, e continua - Sarei come sempre senza filtri, ma soprattutto sarei vero, come merita di essere la TV. Ma credo che questo spaventi. Quelli come me fanno paura perché non si vendono e quindi non si gestiscono facilmente". La produzione potrebbe chiamarlo in gara? Del resto il meccanismo di quest'anno prevede anche personaggi non proprio sconosciuti del mondo dello spettacolo, oltre che 'ospiti di passaggio', che entreranno temporaneamente per portare scompiglio nella casa.

